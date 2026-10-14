WhatsApp apre le chiamate a tutti: ora si può partecipare anche senza account

TLDR Riassumi

WhatsApp introduce una novità che rende le chiamate molto più comode: da oggi è possibile invitare a una chiamata audio o video anche persone che non possiedono un account WhatsApp.

La nuova funzione Guest Calling permette infatti di condividere un semplice link con chiunque e il destinatario può aprirlo dal browser del computer e partecipare alla conversazione senza installare WhatsApp e senza registrare un numero di telefono.

Come funzionano le chiamate WhatsApp senza account

Chi possiede WhatsApp può aprire la scheda Chiamate, toccare il pulsante “+” e creare un link alla chiamata da condividere attraverso qualsiasi servizio.

Gli ospiti senza account non entrano però automaticamente nella conversazione. Vengono inseriti in una sala d’attesa e devono essere approvati dall’organizzatore prima di poter partecipare.

WhatsApp aveva già introdotto durante l’estate chiamate audio e video direttamente da WhatsApp Web, insieme alle sale d’attesa, alla condivisione dello schermo e alle reazioni (le chiamate web sono gratuite, senza limiti di tempo e protette dalla crittografia end-to-end).

Guest Calling rappresenta quindi il passo successivo: non serve più nemmeno essere utenti WhatsApp.

Meta ha previsto alcune limitazioni specifiche per proteggere la privacy. Gli ospiti non possono vedere i numeri di telefono degli altri partecipanti, inviare messaggi o invitare ulteriori persone. L’organizzatore può inoltre rimuoverli in qualsiasi momento.

Rimangono comunque disponibili diverse funzioni utili durante una riunione: condivisione dello schermo, reazioni con pollice e cuore e la possibilità di alzare la mano per chiedere di intervenire.

Le chiamate supportano fino a 32 partecipanti, non prevedono limiti di durata e continuano a utilizzare la crittografia end-to-end.

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