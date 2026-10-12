iPhone Duo suscita più interesse del previsto e Apple aumenta già gli ordini

TLDR Riassumi

Apple sembra più ottimista sulle future vendite degli iPhone Duo e, secondo nuove informazioni provenienti dalla supply chain cinese, l’azienda avrebbe aumentato del 30% gli ordini destinati al suo primo iPhone pieghevole, quando mancano ancora alcuni giorni all’apertura ufficiale dei preordini.

Il volume complessivo previsto per il 2026 rimarrebbe comunque inferiore ai 10 milioni di unità, ma rappresenterebbe un aumento importante rispetto alle precedenti stime che indicavano una produzione iniziale nell’ordine dei 6-7 milioni di dispositivi.

Il dato va però interpretato con una certa cautela, perché i preordini di iPhone Duo non sono ancora iniziati e quindi non può essere considerato una conferma delle vendite reali.

È però evidente che Apple abbia rivisto verso l’alto le proprie aspettative, probabilmente sulla base dell’interesse registrato dopo la presentazione, dei dati raccolti attraverso operatori e canali retail e delle prime indicazioni provenienti dalla distribuzione.

A rafforzare questa sensazione c’è anche l’enorme attenzione che Apple starebbe preparando negli Apple Store. Ad esempio, il flagship store della Fifth Avenue dovrebbe avere oltre 150 iPhone Duo da utilizzare tra dimostrazioni e installazioni, mentre anche gli store più piccoli riceveranno un numero insolitamente elevato di unità demo.

Apple vuole evidentemente che il suo primo foldable venga provato dal maggior numero possibile di persone, un aspetto particolarmente importante per un prodotto il cui valore è molto più facile da comprendere aprendolo e utilizzandolo rispetto a guardarlo semplicemente in una fotografia.

Le stesse fonti raccontano anche un interessante riequilibrio all’interno della famiglia iPhone 18.

Apple avrebbe ridotto gli ordini di iPhone 18 Pro del 10-15%, aumentando contemporaneamente quelli di iPhone 18 Pro Max della stessa percentuale. Il volume complessivo della gamma Pro rimarrebbe quindi sostanzialmente invariato.

Una tendenza, quindi, sembra emergere: la domanda potrebbe stare spostandosi verso i dispositivi Apple più costosi e particolari, con Pro Max e soprattutto Duo che starebbero attirando più interesse del previsto.

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