iPhone 18 Pro e Pro Max sono arrivati!

TLDR Riassumi

Apple ha presentato, durante il keynote del 9 settembre 2026, i nuovi iPhone Pro e Pro Max. In questo articolo trovi tutte le novità, riassunte e spiegate nel dettaglio.

Nuovo processore A20 Pro

Il nuovo processore a 2nm A20 Pro avrà 6 core, con 2 nuovi super-core fino al 20% più veloci e 4 nuovi core di efficienza. I super core sono di “livello desktop” e sono “i più veloci mai visti su uno smartphone”.

La nuova GPU ha un design a 7 core con prestazioni migliorate fino al 40%, banda passante maggiorata e nuovi acceleratori neurali fino a 2 volte più veloci.

Il Neural Engine ha ora un totale di 32 core, per supportare le elaborazioni on-device legate alle funzionalità AI.

iPhone 18 Pro ha una vapor chamber di nuova generazione che permette di gestire una quantità di calore ancora maggiore, al fine di sfruttare al massimo le potenzialità del processore. Ha una superficie tre volte più estesa rispetto a quella di iPhone 17 Pro.

La batteria dura di più

Grazie all’efficienza del chip A20 Pro, iPhone 18 Pro Max permetterà di ottenere 36 ore di riproduzione video su iPhone 18 Pro e 45 ore su iPhone 18 Pro Max. In un contesto di utilizzo tipico, il 18 Pro arriva fino a 24 ore per ricarica e il Pro Max fino a 30 ore. La ricarica via cavo è più rapida: iPhone raggiunge il 50% in circa 15 minuti.

Fotocamera con apertura variabile

La nuova fotocamera di iPhone 18 Pro, fusion camera da 48 megapixel, introduce l’apertura variabile, grazie ad un sistema di 6 lame tagliate a laser e più sottili di una capello umano, che consentono di regolare la quantità di luce che raggiunge il sensore.

L’apertura si regola automaticamente in base alla scena che stiamo per scattare. Ad esempio, in un ambiente più buio, l’apertura aumenta per far entrare circa il 50% di luce in più.

La nuova funzionalità Pro Controls, permette di modificare il bilanciamento del bianco o visualizzare un istogramma, oltre che regolare manualmente l’apertura e cambiare il tempo di scatto per personalizzare gli scatti come non era mai stato possibile su iPhone.

Il time-lapse supporta la risoluzione 4K in Dolby Vision HDR.

La nuova isola dinamica

La nuova isola dinamica permette ora di mostrare 3 attività in contemporanea e ha un design rivisto.

I nuovi colori

Come ampiamente previsto dai rumor che si sono susseguiti negli scorsi mesi, iPhone 18 Pro sarà disponibile in quattro diversi colori:

Deep Black – la colorazione nera che molti aspettavano

– la colorazione nera che molti aspettavano Silver – la classica colorazione argento

– la classica colorazione argento Glacier Blue – nuova tonalità di blu ghiaccio

– nuova tonalità di blu ghiaccio Burgundy – nuovo colore originale e sofisticato

Siri AI

Siri AI rivoluzionerà il funzionamento di Siri, mediante una serie di nuove funzionalità:

accesso completo al contesto delle app, per ottenere informazioni trasversali nel contesto

far vedere a Siri ciò che inquadriamo per ottenere informazioni di contesto

può eseguire innumerevoli funzioni di oltre 300.000 app già attive

la voce è personalizzabile in termini di tono e velocità

creare automazioni tramite Siri sfruttando molteplici app

funzionalità avanzate per l’editing delle foto

Siri AI non sarà disponibile nell’UE e in Cina, come precedentemente comunicato.

Prezzi e disponibilità in Italia

iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max: prezzi in Italia

Ecco i prezzi ufficiali per l’Italia, per i due modelli, con i 4 diversi tagli di memoria per ciascuno:

iPhone 18 Pro (6,3″)

256GB — € 1.489,00

512GB — € 1.739,00

1TB — € 2.239,00

2TB — € 2.989,00

iPhone 18 Pro Max (6,9″)

256GB — € 1.639,00

512GB — € 1.889,00

1TB — € 2.389,00

2TB — € 3.139,00

I preordini iniziano sabato 12 settembre, in vista del lancio di venerdì 18 settembre.

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