Ecco i nuovi Apple Watch Series 12 e Apple Watch Ultra 4

TLDR Riassumi

Apple ha presentato Apple Watch Series 12 e Apple Watch Ultra 4, e le novità più importanti non riguardano tanto il design quanto quello che c’è sotto la scocca.

Entrambi i modelli introducono infatti un sistema completamente riprogettato per il rilevamento dei parametri di salute, insieme a nuove funzioni software che cercano di trasformare i dati raccolti durante la giornata in informazioni realmente utili.

Nuovi sensori per battito cardiaco ed ECG

Apple ha ridisegnato il sistema di rilevamento aumentando la superficie degli elettrodi utilizzati per l’ECG e disponendo i fotodiodi in una nuova configurazione circolare, in modo da raccogliere meglio la luce riflessa dalla pelle.

Anche i LED verdi utilizzati per misurare il battito sono ora più grandi ed efficienti.

Secondo Apple, il nuovo sistema consente letture più frequenti e offre il monitoraggio della frequenza cardiaca più preciso mai realizzato dall’azienda su un dispositivo indossabile. I risultati sarebbero stati confrontati con fasce toraciche ECG durante corsa, ciclismo e sessioni HIIT su centinaia di partecipanti.

Readiness dice quanto siamo pronti ad allenarci

Debutta inoltre Readiness, una nuova funzione che utilizza attività recenti, sonno e parametri vitali per valutare ogni mattina il livello di recupero.

Il principio ricorda da vicino quello utilizzato da Oura e Whoop: invece di mostrare soltanto numeri e grafici, Apple Watch prova a indicare se sia il momento di allenarsi intensamente, mantenere un ritmo più moderato oppure recuperare.

Apple rinnova anche l’app Salute su iPhone con Health Age, che combina parametri come VO2 max, sonno e altri dati con eventuali biomarcatori provenienti dagli esami del sangue per confrontare lo stato di salute dell’utente con la sua età anagrafica.

Una nuova sezione Longevity riunisce invece informazioni relative a sonno, movimento, salute cardiovascolare e altri indicatori per evidenziare le abitudini che possono avere un impatto nel lungo periodo.

Nuovi colori e Ceramic Shield 2 su Apple Watch Series 12

Apple Watch Series 12 mantiene un design familiare, ma introduce nuove finiture. Le versioni in alluminio sono disponibili in grigio siderale, nero, oro chiaro e bronzo, mentre i modelli in titanio lucido arrivano nelle colorazioni oro radiante e naturale.

Torna inoltre la versione in ceramica, proposta in bianco perla e nel nuovo blu scuro, mentre Hermès aggiunge una nuova finitura oro. La parte frontale viene ora protetta da Ceramic Shield 2, pensato per aumentare ulteriormente la resistenza del display.

Apple Watch Hermès Series 12

Oltre all’esclusiva versione in titanio color argento, Apple Watch Hermès Series 12 è disponibile per la prima volta anche in titanio color oro brillante. Apple Watch Hermès Series 12 con cassa color oro brillante è abbinato al nuovo cinturino Satin Clou de Selle color Noir, con chiusura coordinata e fibbia in cuoio.

Apple Watch Ultra 4 supera i due giorni di autonomia

Apple Watch Ultra 4 mantiene invece le finiture in titanio naturale e nero, alle quali si aggiunge un nuovo cinturino in titanio.

Il modello Ultra introduce soprattutto una batteria più grande, capace secondo Apple di garantire oltre due giorni di autonomia con un singolo ciclo di ricarica.

Nuovo chip S11 derivato da A20 Pro

Entrambi i modelli utilizzano il nuovo chip S11, che integra componenti di CPU, GPU e Neural Engine derivati direttamente dall’architettura di A20 Pro.

È un dettaglio particolarmente importante considerando il numero crescente di funzioni basate sull’intelligenza artificiale e sull’elaborazione locale introdotte con questa generazione.

Apple punta quindi non soltanto a migliorare prestazioni e consumi, ma anche a rendere Apple Watch sempre più autonomo nell’elaborazione dei dati raccolti dai sensori.

Arriva Audio Intelligence con Live Rewind

Una delle novità più interessanti si chiama Audio Intelligence. Apple Watch Series 12 e Ultra 4 possono riconoscere determinati suoni ambientali, come ad esempio un campanello, e introducono soprattutto una funzione chiamata Live Rewind.

Con un doppio clic sulla Digital Crown sarà possibile “tornare indietro” fino a 15 secondi e ottenere la trascrizione di ciò che qualcuno ha appena detto. Lo stesso gesto era precedentemente utilizzato per richiamare il multitasking.

Apple aggiunge inoltre un nuovo quadrante Siri Modular, pensato proprio per integrare meglio le nuove funzioni intelligenti del sistema.

Siri Recap può riassumere la nostra giornata

Accanto ad Audio Intelligence arriva anche Siri Recap, capace di utilizzare microfono, GPS e altri sensori per ricostruire ciò che è successo durante la giornata e generarne automaticamente un riepilogo.

Il sistema può includere informazioni sulle attività svolte, sui luoghi visitati e persino riassunti delle conversazioni o delle riunioni, basandosi sugli appunti audio raccolti durante la giornata.

L’obiettivo sembra essere quello di creare una sorta di memoria personale consultabile successivamente chiedendo a Siri cosa è successo durante la giornata.

Purtroppo. questa funzione fa parte di Siri AI e non sarà inizialmente disponibile in Italia.

Cinturini

Da quest’autunno, la linea di cinturini Sport si arricchirà di nuovi colori, tra cui oliva, borgogna, azzurro selvatico e agave chiaro. Oltre a nuovi colori come il blu chambray e il magenta, i cinturini Sport Loop introducono un nuovo motivo a quadri, realizzato usando un’innovativa tecnologia di stampa a getto d’inchiostro e disponibile nei colori borgogna a quadri e terra d’ombra a quadri.

I cinturini Nike Sport e Nike Sport Loop sono disponibili in cinque nuovi colori: essential white, chalk calm, pavement grey, after dark black e green spark.

Il Loop in maglia milanese ora è disponibile nello splendido colore oro brillante per abbinarsi alla nuova cassa in titanio color oro brillante, e in un nuovo colore bronzo scuro che si abbina alla nuova cassa in alluminio color bronzo scuro.

Il cinturino Modern è ora disponibile in un nuovo tessuto intrecciato che ha una delicata trama e piccoli inserti di colore, per un effetto visivo pregiato e dinamico.16 Per la prima volta è disponibile con chiusura e anse color oro, che si abbinano perfettamente alle casse in titanio color oro brillante, oltre al classico color naturale.

Prezzi e disponibilità

Apple Watch Series 12 e Apple Watch Ultra 4 sono ordinabili da oggi e saranno disponibili dal 18 settembre. Per quanto riguarda i prezzi, si parte da 459 euro per Series 12 e da 909 euro per Ultra 4.

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