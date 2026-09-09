Apple presenta le AirPods 5, ecco tutte le novità

Apple ha presentato ufficialmente le AirPods 5, un modello che non stravolge la formula della generazione precedente, ma porta miglioramenti importanti su qualità audio, cancellazione del rumore e funzioni disponibili già nella versione base.
La novità più significativa è proprio questa: entrambi i modelli drhòo AirPods 5 includono ora la cancellazione attiva del rumore, mentre con gli AirPods 4 l’ANC era riservato esclusivamente alla configurazione più costosa.
ANC migliorata del 50% e nuovo sistema acustico
Apple afferma che la cancellazione attiva del rumore degli AirPods 5 è in grado di ridurre i suoni esterni fino al 50% in più rispetto agli AirPods 4.
Gli interni sono stati completamente riprogettati e Apple introduce anche una nuova generazione di Adaptive EQ, pensata per adattare automaticamente la resa sonora alla conformazione dell’orecchio e alle condizioni di ascolto.
Migliora inoltre l’Audio spaziale personalizzato, che secondo Apple offre ora una resa più precisa e coinvolgente, con la nuova generazione che promette inoltre una latenza inferiore, elemento utile soprattutto durante gaming e riproduzione video.
Fino a 20 ore con la custodia
Apple dichiara un’autonomia complessiva di fino a 20 ore di ascolto utilizzando la custodia di ricarica e vengono proposte ancora una volta due configurazioni differenti, ma come accennato prima questa volta entrambe includono ANC.
Gli AirPods 5 da 129 dollari (i prezzi italiani saranno ufficializzati a breve) offrono quindi già la cancellazione attiva del rumore mantenendo lo stesso prezzo di partenza degli AirPods 4, una scelta che rende il nuovo modello sensibilmente più interessante rispetto alla generazione precedente.
La versione superiore costa invece 149 dollari e aggiunge due caratteristiche principali: i controlli del volume direttamente sullo stelo, simili a quelli degli AirPods Pro, un’autonomia leggermente superiore e una custodia con ricarica wireless.
La differenza tra i due modelli è quindi molto più contenuta rispetto al passato, visto che la qualità audio e soprattutto l’ANC non richiedono più l’acquisto della versione più costosa.
Non arrivano invece i tanto chiacchierati AirPods con fotocamere e sensori ambientali: secondo le indiscrezioni più recenti, Apple avrebbe rinviato quel progetto al 2027.
Disponibilità e prezzi
Gli AirPods 5 possono essere preordinati da oggi al prezzo di 149 €, con disponibilità a partire dal 18 settembre. La versione con custodia a ricarica wireless costa invece 169 €.
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