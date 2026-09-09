Apple acquisisce Sonera e apre la strada agli indossabili del futuro

Apple ha acquisito Sonera, startup californiana specializzata nello sviluppo di una particolare tecnologia di rilevamento biomagnetico che potrebbe avere applicazioni interessanti nei futuri dispositivi indossabili dell’azienda.
L’acquisizione è emersa attraverso una comunicazione pubblicata dalla Commissione Europea e riguarda una società che da anni lavora su sensori capaci di rilevare i debolissimi campi magnetici prodotti dall’attività neurale e muscolare del corpo umano.
La tecnologia di Sonera si distingue dai tradizionali sistemi elettrici utilizzati per misurare l’attività muscolare o neurale perché non richiede necessariamente un contatto diretto con la pelle.
Nel 2023 l’azienda aveva presentato il chip S1, progettato proprio per rilevare l’attività magnetica generata dai muscoli utilizzando sensori compatti e a basso consumo.
Secondo Sonera, questa tecnologia potrebbe rendere l’analisi dell’attività neurale più semplice e accessibile, avvicinandola alla facilità con cui oggi vengono monitorati parametri come frequenza cardiaca o temperatura corporea.
Tra le applicazioni indicate dalla stessa startup figurano il controllo avanzato delle protesi, il monitoraggio continuo di condizioni neuromuscolari, l’individuazione di nuovi biomarcatori e l’analisi delle prestazioni sportive.
Cosa potrebbe farne Apple
Le applicazioni potenziali sono interessanti per dispositivi come Apple Watch, dove Apple continua ad aggiungere nuovi strumenti dedicati a salute, fitness e monitoraggio fisiologico.
Sensori capaci di interpretare l’attività muscolare senza elettrodi tradizionali potrebbero inoltre avere ricadute importanti sul fronte dell’accessibilità e sulle future interfacce uomo-macchina.
Non va esclusa nemmeno un’applicazione in categorie completamente nuove: Sonera aveva infatti indicato tra i possibili utilizzi della propria tecnologia anche personal computing, smart clothing e interfacce neurali non invasive.
Come spesso accade con le acquisizioni Apple, probabilmente serviranno anni prima di capire se e come questa tecnologia arriverà in un prodotto commerciale.
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