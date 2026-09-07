Apple Maps ha portato la Formula 1 a Monza con una nuova esperienza immersiva

TLDR Riassumi

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In occasione del Gran Premio d’Italia di Formula 1, Apple ha portato anche anche da noi una nuova esperienza immersiva all’interno di Mappe, trasformando l’Autodromo Nazionale di Monza in una rappresentazione molto più dettagliata rispetto a quella normalmente disponibile nell’app.

Non si tratta soltanto di un aggiornamento estetico perché, oltre a ricostruire il circuito e alcuni dei suoi luoghi più riconoscibili in 3D, Apple ha integrato una serie di informazioni pensate soprattutto per chi raggiungerà fisicamente Monza durante il weekend di gara.

Aprendo l’Autodromo Nazionale di Monza su Apple Maps è ora possibile esplorare una versione personalizzata del circuito, con i caratteristici cordoli rossi e verdi, le curve numerate e diversi punti di interesse realizzati in 3D.

Tra questi troviamo il Pit Building, completo di vetture di Formula 1 e podio, le principali tribune, compresa quella con la grande scritta MONZA, e naturalmente l’area del traguardo.

Una rappresentazione che permette di avere una visione molto più immediata della struttura del circuito anche a chi ha seguito à il Gran Premio da casa, ma che diventa soprattutto interessante per gli spettatori che erano presenti sul posto.

Durante l’evento, sono inoltre comparsi diversi servizi temporanei installati appositamente per il Gran Premio, come bagni, aree di primo soccorso e stand dedicati al merchandising.

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