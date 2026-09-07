Apple Maps ha portato la Formula 1 a Monza con una nuova esperienza immersiva

Apple Maps ha celebrato il GP d’Italia con una nuova esperienza dedicata all’Autodromo di Monza.

Nuovo sistema di commenti
iPhoneItalia ha un sistema di commenti realtime tutto nuovo e nativo! Per commentare ti basta creare un account e potrai subito commentare.
Prova la nuova sezione commenti!
Rimuovi pubblicità
Ascolta l'articolo
TLDR Riassumi

 

: f1 monza apple maps

Aggiungi iPhoneItalia come Fonte preferita su Google

In occasione del Gran Premio d’Italia di Formula 1, Apple ha portato anche anche da noi una nuova esperienza immersiva all’interno di Mappe, trasformando l’Autodromo Nazionale di Monza in una rappresentazione molto più dettagliata rispetto a quella normalmente disponibile nell’app.

Non si tratta soltanto di un aggiornamento estetico perché, oltre a ricostruire il circuito e alcuni dei suoi luoghi più riconoscibili in 3D, Apple ha integrato una serie di informazioni pensate soprattutto per chi raggiungerà fisicamente Monza durante il weekend di gara.

Aprendo l’Autodromo Nazionale di Monza su Apple Maps è ora possibile esplorare una versione personalizzata del circuito, con i caratteristici cordoli rossi e verdi, le curve numerate e diversi punti di interesse realizzati in 3D.

Rimuovi pubblicità

Tra questi troviamo il Pit Building, completo di vetture di Formula 1 e podio, le principali tribune, compresa quella con la grande scritta MONZA, e naturalmente l’area del traguardo.

Una rappresentazione che permette di avere una visione molto più immediata della struttura del circuito anche a chi ha seguito à il Gran Premio da casa, ma che diventa soprattutto interessante per gli spettatori che erano presenti sul posto.

Durante l’evento, sono inoltre comparsi diversi servizi temporanei installati appositamente per il Gran Premio, come bagni, aree di primo soccorso e stand dedicati al merchandising.

Prodotti consigliati

miracase Porta Cellulare Auto per Presa D'aria [Gancio Doppio In Metallo]
miracase Porta Cellulare Auto per Presa D'aria [Gancio Doppio In Metallo]
−30%
−30%
19,99 13,99 €
Vedi offerta
UGREEN Supporto Telefono Auto Gravità in Alluminio
UGREEN Supporto Telefono Auto Gravità in Alluminio
−25%
−25%
16,99 12,74 €
Vedi offerta
Lamicall Porta Cellulare Auto Calamita, [20 x N52 Magneti] 360°Rotazione
Lamicall Porta Cellulare Auto Calamita, [20 x N52 Magneti] 360°Rotazione
−15%
−15%
19,99 16,99 €
Vedi offerta
Miracase Porta Cellulare Auto per MagSafe 2en1【Potente Magnetico】
Miracase Porta Cellulare Auto per MagSafe 2en1【Potente Magnetico】
−5%
−5%
14,99 14,24 €
Vedi offerta
In qualità di Affiliato Amazon, iPhoneItalia riceve un guadagno dagli acquisti idonei.
Offerte Amazon di oggi