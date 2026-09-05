CarPlay ora supporta cinque grandi chatbot AI: arriva anche Claude

TLDR Riassumi

Con l’ultimo aggiornamento dell’app Claude per iPhone, anche il chatbot di Anthropic aggiunge il supporto al CarPLay, portando a cinque il numero dei principali servizi AI disponibili su questo servizio.

Claude si aggiunge infatti a ChatGPT, Perplexity, Grok e Meta AI, tutti arrivati progressivamente dopo l’introduzione delle app conversazionali con iOS 26.4.

Claude arriva su CarPlay

Dall’interfaccia di CarPlay è possibile avviare una nuova conversazione vocale oppure riprendere una chat recente. L’esperienza è volutamente molto semplice, con pochi elementi grafici e controlli essenziali per attivare o disattivare il microfono, interrompere una conversazione e riprenderla.

La parte importante è che tutto ruota attorno alla voce, così da evitare un’interfaccia troppo complessa mentre si guida.

Cosa possono fare davvero i chatbot in CarPlay

Con iOS 26.4 Apple ha introdotto una nuova categoria di app definita “voice-based conversational apps”, pensata proprio per servizi come ChatGPT, Claude e Perplexity.

Questi chatbot possono quindi rispondere a domande, mantenere conversazioni vocali e recuperare le chat precedenti, ma con alcune limitazioni precise.

Non possono controllare le funzioni dell’auto, modificare impostazioni dell’iPhone o sostituire completamente Siri. Inoltre, non supportano una parola di attivazione dedicata: per iniziare una conversazione è necessario aprire manualmente l’app da CarPlay.

La lista dei principali servizi AI con supporto CarPlay comprende ora:

ChatGPT

Perplexity

Grok

Meta AI

Claude

Meta AI è arrivata pochi giorni prima di Claude, anche se il supporto sembra ancora essere disponibile in maniera limitata per alcuni account.

Il prossimo grande passo sarà però quello di Apple stessa. Con iOS 27 è previsto l’arrivo della nuova Siri basata su un’esperienza molto più conversazionale, che dovrebbe portare anche su CarPlay un assistente decisamente più vicino ai moderni chatbot AI.

Nel giro di pochi mesi, quindi, CarPlay è passato dall’essere dominato quasi esclusivamente da Siri a diventare una piattaforma dove gli utenti possono scegliere tra diversi assistenti AI.

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