L’ultimo messaggio di Tim Cook da CEO Apple è una lettera che vale la pena leggere

Tim Cook ha scritto ai dipendenti Apple nel suo ultimo giorno da CEO, prima di lasciare ufficialmente il posto a John Ternus a partire dal 1 settembre 2026.

Come saprate, Cook non abbandonerà l’azienda, perché assumerà il ruolo di Executive Chairman del consiglio di amministrazione e continuerà a occuparsi di alcuni dossier dell’azienda, comprese le relazioni con le autorità politiche a livello internazionale.

Nel messaggio inviato internamente, Tim Cook dedica però pochissimo spazio ai risultati finanziari raggiunti durante la sua gestione e molto di più alle persone, alla cultura di Apple e a quello che considera il vero elemento distintivo dell’azienda.

Particolarmente significativo anche il passaggio dedicato al suo successore: Cook descrive Ternus come una persona brillante e capace, sottolineando come pochi comprendano quanto lui cosa significhi creare prodotti in grado di cambiare il mondo.

Ecco il messaggio inviato da Tim Cook ai dipendenti nel suo ultimo giorno come CEO.

Team,

oggi è il mio ultimo giorno come CEO di Apple. È un momento che ho sempre saputo sarebbe arrivato, un giorno, eppure è ancora difficile credere che sia davvero arrivato e che stia scrivendo queste parole. Amo questa azienda e il team che c’è dietro, e non potevo lasciare che questa giornata passasse senza mandarvi un messaggio, per dirvi quanto sia grato per l’enorme affetto che mi avete dimostrato, per il modo in cui ci siete stati ogni singolo giorno e, soprattutto, per il privilegio di una vita intera rappresentato dall’avervi guidato.

La verità è che, qualunque cosa si possa dire sui miei successi, so che tutto è stato possibile grazie a voi. Avete tirato fuori il meglio di me. In tutta la mia vita non avevo mai visto, né avuto la fortuna di stare insieme, a un gruppo di persone così straordinario, e ogni giorno continuo a scoprirne nuovi esempi.

C’è qualcosa di veramente speciale in Apple. Ciò di cui vado più orgoglioso è qualcosa che nessun rapporto annuale potrebbe mai raccontare. Questo posto è la dimostrazione che la cultura prevale su tutto. Condividiamo la convinzione che ciò che costruiamo abbia importanza e che abbiamo sia l’opportunità sia la responsabilità di lasciare il mondo migliore di come lo abbiamo trovato. Questo obiettivo è parte di ciò che rende questo posto straordinario. Apple contribuisce ad alimentarlo, ma credo che fosse già dentro ognuno di voi molto prima del vostro arrivo qui. È ciò che vi ha portato in questa azienda ed è ciò che continua a guidare il lavoro che fate ogni giorno.

Insieme abbiamo creato qualcosa di molto più grande di quanto ciascuno di noi avrebbe potuto immaginare o realizzare da solo. Ed è questo il segreto del nostro successo. Tiriamo fuori il meglio gli uni dagli altri. Ci sosteniamo a vicenda. Abbiamo reso possibile lasciare la nostra “impronta nell’universo”, come la descriveva Steve, grazie a ciò che siamo e a ciò in cui crediamo, grazie ai nostri valori e al modo in cui guardiamo il mondo. Quanto siamo fortunati. Quanto sono fortunato.

Come sapete, non sto lasciando Apple. Ma sto lasciando un ruolo che ho amato profondamente. Questo lavoro mi mancherà in modi che oggi riesco soltanto a iniziare a immaginare, anche se sono completamente sereno rispetto alla decisione presa. Mi mancherà guidarvi ed essere al vostro fianco in ogni passo, ma allo stesso tempo provo un’enorme serenità nel consegnare il timone a una persona brillante, straordinaria e capace come John.

Poche persone comprendono cosa significhi costruire prodotti capaci di cambiare il mondo quanto John, e non potrei essere più entusiasta pensando alla sua leadership.

Spero sappiate quanto vi apprezzo e quale onore sia stato essere il vostro CEO. Soprattutto, spero che continuerete a essere orgogliosi di far parte di questo posto straordinario che chiamiamo Apple e che continuerete a dare sempre il massimo.

Quando portiamo tutto noi stessi in questo lavoro, prendendoci cura gli uni degli altri e delle persone per cui lavoriamo, non esiste limite alla profonda differenza che possiamo fare.

Non vedo l’ora di incontrarvi nel mio nuovo ruolo, ad Apple Park e in giro per il mondo.

Con tutto ciò che ho e tutto ciò che sono, sarò sempre

Vostro,

Tim