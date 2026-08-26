Apple annuncia l’evento dedicato ad iPhone 18 Pro e al primo iPhone pieghevole

TLDR Riassumi

Ora è ufficiale. Apple ha annunciato il prossimo grande evento dedicato ai nuovi prodotti, con l’appuntamento fissato per mercoledì 9 settembre 2026 alle ore 19 italiane.

Il keynote si terrà all’Apple Park di Cupertino, con una parte della stampa invitata allo Steve Jobs Theater, e sarà come sempre possibile seguirlo anche in streaming.

Il claim scelto quest’anno è “Surprise and shine”, accompagnato da un logo Apple luminoso con riflessi iridescenti. Come spesso accade, l’immagine dell’invito ha già dato il via alle interpretazioni, ma questa volta non c’è bisogno di cercare indizi troppo nascosti per capire quanto possa essere importante l’evento: Apple dovrebbe presentare non soltanto i nuovi iPhone Pro, ma anche il suo primo iPhone pieghevole.

iPhone 18 Pro e il primo iPhone pieghevole saranno i protagonisti

La nuova generazione dovrebbe essere molto diversa dal solito. A settembre sono infatti attesi iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, mentre iPhone 18 standard dovrebbe saltare l’appuntamento autunnale per arrivare soltanto nella primavera del 2027 insieme agli altri modelli più economici.

Accanto ai due modelli Pro dovrebbe debuttare il tanto discusso iPhone pieghevole, che secondo diverse indiscrezioni potrebbe essere commercializzato con il nome iPhone Ultra. Sarebbe il cambiamento più radicale nel design dell’iPhone dai tempi di iPhone X, arrivato nel 2017.

Il dispositivo dovrebbe adottare un formato a libro, con uno schermo esterno intorno ai 5,5 pollici e un display interno vicino agli 8 pollici. Una volta aperto, l’esperienza dovrebbe ricordare quella di un piccolo iPad, con un’interfaccia pensata per sfruttare una superficie decisamente più ampia rispetto a quella degli iPhone tradizionali.

Tra le caratteristiche più chiacchierate troviamo il ritorno del Touch ID al posto del Face ID, probabilmente integrato nel pulsante laterale, una doppia batteria e il nuovo chip A20 Pro. L’assenza del sistema TrueDepth consentirebbe ad Apple di ridurre ulteriormente lo spessore di un dispositivo che, proprio per la sua struttura pieghevole, deve fare i conti con spazi interni estremamente ridotti.

Anche iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max dovrebbero utilizzare il nuovo A20 Pro, realizzato con processo produttivo a 2 nanometri e pensato per migliorare sia le prestazioni sia l’efficienza energetica.

Dal punto di vista estetico non sono attesi stravolgimenti paragonabili a quelli del pieghevole, ma una delle novità più interessanti potrebbe riguardare la fotocamera principale, con l’introduzione di un sistema ad apertura variabile capace di controllare fisicamente la quantità di luce che raggiunge il sensore.

Resta inoltre il tema prezzi. Diverse indiscrezioni indicano possibili aumenti per i modelli Pro, anche a causa dell’incremento dei costi di alcuni componenti e delle memorie, mentre il nuovo pieghevole dovrebbe inevitabilmente posizionarsi ben oltre la fascia di prezzo degli attuali iPhone Pro Max.

Attesi anche Apple Watch Series 12 e Ultra 4

Il 9 settembre ci sarà spazio anche per Apple Watch. Le indiscrezioni indicano il debutto di Apple Watch Series 12 e Apple Watch Ultra 4, con Apple che dovrebbe continuare a lavorare soprattutto su autonomia, nuovi materiali e funzioni legate alla salute.

Per il Series 12 si parla inoltre del possibile ritorno di una variante con cassa in ceramica, materiale che Apple non utilizza nella gamma principale da diversi anni, anche se su questo punto le indiscrezioni non sono ancora definitive.

Più incerta la presenza sul palco di altri prodotti. Tra i candidati continuano a comparire un nuovo Apple TV 4K, HomePod mini e soprattutto il tanto atteso dispositivo Home con display, anche se Apple potrebbe decidere di riservare alcuni di questi prodotti a presentazioni successive.

Durante l’evento arriveranno infine le date ufficiali di uscita di iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27 e macOS Golden Gate, dopo diversi mesi di beta iniziati con la WWDC.

Come seguire l’evento Apple del 9 settembre

L’appuntamento è quindi fissato per mercoledì 9 settembre alle ore 19 italiane. Apple trasmetterà l’evento gratuitamente attraverso il proprio sito ufficiale, l’app Apple TV e YouTube.

Durante l’evento, su iPhoneItalia pubblicheremo tutti gli articoli dedicati ai nuovi prodotti e ai primi approfondimenti.

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