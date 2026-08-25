Apple saluta Tim Cook: festa ad Apple Park prima del passaggio di consegne a John Ternus

TLDR Riassumi

A pochi giorni dal passaggio di consegne tra Tim Cook e John Ternus, l’azienda ha organizzato una festa ad Apple Park per celebrare il CEO che ha guidato Cupertino negli ultimi 15 anni.

Cook lascerà ufficialmente il ruolo di amministratore delegato il prossimo 1° settembre 2026, quando John Ternus diventerà il nuovo CEO di Apple. Non si tratterà però di un addio definitivo, visto che Cook continuerà a far parte dell’azienda con il nuovo incarico di executive chairman.

Secondo quanto riportato da The Information, la celebrazione si è tenuta domenica 23 agosto presso Apple Park, praticamente alla vigilia del quindicesimo anniversario della nomina di Cook come CEO di Apple.

Alla festa avrebbero partecipato circa 200 persone, in gran parte dipendenti Apple, con una parte dell’evento che si è svolta presso Caffè Macs, mentre i OneRepublic si sono esibiti nel grande cortile centrale dell’Apple Park. Durante la serata diversi protagonisti della storia recente dell’azienda hanno dedicato un tributo a Cook, tra questi Laurene Powell Jobs, vedova di Steve Jobs, l’ex COO di Apple Jeff Williams, Eddy Cue e naturalmente John Ternus.

Un evento dal carattere decisamente più personale rispetto alle tradizionali occasioni pubbliche organizzate dall’azienda e pensato per celebrare la conclusione di un’era iniziata nel 2011.

Tim Cook lascia il ruolo di CEO, ma non Apple

Apple aveva già annunciato ufficialmente ad aprile che dal 1° settembre Tim Cook diventerà executive chairman del consiglio di amministrazione, mentre Ternus assumerà il ruolo di CEO. La successione è stata approvata all’unanimità dal consiglio e, secondo Apple, è il risultato di un processo di pianificazione portato avanti da tempo.

Nel nuovo incarico Cook continuerà a occuparsi di alcuni aspetti strategici dell’azienda, compresi i rapporti con governi e responsabili politici di tutto il mondo. La sua presenza pubblica dovrebbe però essere decisamente inferiore rispetto agli ultimi anni.

Il protagonista della prossima fase sarà John Ternus, entrato in Apple nel 2001 nel team di product design. Nel 2013 è diventato vicepresidente dell’Hardware Engineering, mentre dal 2021 ricopre il ruolo di Senior Vice President. Nel corso degli anni ha supervisionato lo sviluppo hardware praticamente dell’intero catalogo Apple, partecipando alla realizzazione di prodotti come iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e AirPods.

Apple lo ha scelto puntando soprattutto sulla sua profonda conoscenza interna dell’azienda e sulla sua esperienza nello sviluppo dei prodotti.

Secondo fonti interne citate da The Information, la parola chiave della transizione sarà infatti continuità. Almeno inizialmente non sarebbero previsti grandi stravolgimenti ai vertici e perfino l’assistente esecutiva di Cook continuerà a lavorare con Ternus.

Il primo grande banco di prova arriverà praticamente subito: l’evento Apple di settembre dedicato ai nuovi iPhone sarà il primo grande lancio di prodotto dell’era Ternus.

Prodotti consigliati

In qualità di Affiliato Amazon, iPhoneItalia riceve un guadagno dagli acquisti idonei.