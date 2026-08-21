Le Beats 360 compaiono anche nei database ufficiali: il lancio sembra imminente

TLDR Riassumi

Le nuove Beats 360 sembrano ormai vicinissime al debutto. Dopo essere comparse nei database della FCC statunitense e in alcune liste di negozi pubblicate troppo presto, le cuffie sono state individuate anche presso l’ANATEL brasiliana con il numero di modello A3577, lo stesso già associato in precedenza al nuovo prodotto Beats.

Apple non ha ancora annunciato ufficialmente le cuffie, ma il numero crescente di riferimenti provenienti da enti regolatori, rivenditori e persino atleti che le hanno già indossate pubblicamente rende ormai difficile considerarle un semplice prototipo.

Le Beats 360 dovrebbero mantenere una struttura over-ear, ma con un design completamente rinnovato rispetto alle Beats Studio Pro.

Uno degli elementi più interessanti riguarda l’archetto telescopico, con bracci che possono essere estesi in maniera fluida e mantenere automaticamente la posizione scelta, una soluzione che ricorda abbastanza da vicino quella utilizzata sulle AirPods Max.

Nel corso dei Mondiali di calcio 2026 diversi giocatori sono stati fotografati con versioni non ancora commercializzate delle cuffie. Tra questi figurano Lamine Yamal e Antonee Robinson, che hanno mostrato anche alcune delle possibili combinazioni cromatiche.

Una delle novità più originali dovrebbe essere la possibilità di personalizzare maggiormente le cuffie. I dettagli comparsi online indicano almeno quattro colorazioni principali, Black, Cloud, Sky e Pink, accompagnate da cuscinetti e parti dell’archetto sostituibili.

Beats starebbe preparando due tipi di rivestimento, denominati Performance Knit e UltraPlush, disponibili nelle stesse tonalità delle cuffie e in colori aggiuntivi come Volt e Navy. L’idea sembra quindi quella di permettere agli utenti di creare combinazioni differenti senza cambiare l’intero prodotto.

Anche il comparto audio dovrebbe ricevere un aggiornamento importante. Secondo uno dei dettagli comparsi prematuramente online, le Beats 360 offrirebbero una cancellazione attiva del rumore fino a 1,75 volte più efficace rispetto alle Beats Studio Pro del 2023.

Il dato naturalmente dovrà essere verificato quando il prodotto arriverà sul mercato, ma suggerisce che Apple voglia posizionare le Beats 360 sensibilmente sopra l’attuale generazione anche sul fronte dell’isolamento acustico.

Si parla inoltre di una nuova piattaforma audio ad alta fedeltà, autonomia sufficiente per l’intera giornata e struttura fold-flat, che dovrebbe permettere di appoggiare completamente piatti i padiglioni per facilitare il trasporto.

Le Beats 360 sarebbero infatti le prime cuffie over-ear Apple a ottenere la certificazione IPX4, sufficiente per resistere a schizzi e sudore. Non significa naturalmente che possano essere utilizzate sotto la pioggia intensa o immerse in acqua, ma renderebbe il nuovo modello decisamente più adatto all’utilizzo durante allenamenti e attività sportive rispetto alle Beats Studio Pro e alle AirPods Max.

Si parla inoltre di un prezzo di 299,99 dollari negli Stati Uniti, cifra però ancora da considerare provvisoria. Se confermata, sarebbe una scelta interessante perché collocherebbe le Beats 360 sotto il prezzo di listino delle Beats Studio Pro, che negli Stati Uniti vengono normalmente vendute a 349,99 dollari, pur offrendo diverse caratteristiche aggiuntive.

Nella confezione dovrebbero essere presenti un set di cuscinetti Performance Knit e una custodia in tessuto ripstop, mentre Apple potrebbe continuare la recente politica di riduzione degli accessori eliminando sia il cavo USB-C sia l’alimentatore.

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