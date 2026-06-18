Offerte del giorno: i migliori sconti – 19 Giugno 2026

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Anker 621 Magnetic Power Bank Magsafe(MagGo)
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Anker Superveloce Caricatore USB C 45W,Caricabatterie Samsung,supporta la ricarica
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American Crew Daily Moisturizing Conditioner 1000 Ml
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Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 9N, Sensore di Pressione
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Lancaster Sun Beauty Body Milk - Latte Solare Corpo SPF50, Texture Leggera
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Imou 3MP Telecamera Wi-Fi Interno, 2K Videocamera di Sorveglianza
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Lancaster Sun Beauty Body Milk - Latte Solare Corpo SPF30, Texture Leggera
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44,99 31,99 €
20:13 (18/06/2026)
Yaheetech Poltrona Relax Reclinabile Regolabile Divano Monoposto con Poggiapiedi da
-24%
-24%
169,99 129,19 €
20:10 (18/06/2026)
Tapo C232 3K 5MP Telecamera Wi-Fi Interno, Porta Ethernet
-26%
-26%
49,99 36,99 €
20:07 (18/06/2026)
LEGO Friends Ranch e Scuderia dei Pony Giocattolo - con 3 Figure di Cavalli
-24%
-24%
69,99 53,19 €
20:03 (18/06/2026)
Reolink PoE 12MP Telecamera Esterno, Rilevamento di Uomo/Veicolo/Animale
-34%
-34%
144,99 95,99 €
20:00 (18/06/2026)
Amazfit Up Cuffie Bluetooth, Auricolari Open-Ear Wireless con Controllo Touch
-50%
Minimo storico
-50%
59,90 29,90 €
20:00 (18/06/2026)
Dove Bagnodoccia Nutrimento Delicato, Idratante Dermo-Naturale
-24%
-24%
19,74 15,00 €
19:56 (18/06/2026)
Insta360 X4 Pack Standard - Action Cam 360° 8K Impermeabile, Video Grandangolari in 4K
-25%
-25%
475,99 359,00 €
19:53 (18/06/2026)
LEGO Jurassic World Little Eatie: T. Rex, Dinosauro Giocattolo con Mascella Apribile
-24%
-24%
24,99 18,99 €
19:50 (18/06/2026)
Eglo LED lampada da parete esterna Fossignano, luce decorativa con spot orientabile
Minimo storico
Offerta: 74,90 €
19:50 (18/06/2026)
NIKE CW6933 M NK DF PARK20 Polo SS Polo Uomo White/Black/Black L
-40%
Minimo storico
-40%
37,99 22,77 €
19:48 (18/06/2026)
Hisense MC60300IE Frigorifero Combinato, Libera installazione,Total No frost
-24%
-24%
549,00 417,00 €
19:44 (18/06/2026)
LG OLED evo AI C5 TV 42 pollici, Smart TV 4K
-33%
Minimo storico
-33%
799,00 532,00 €
19:44 (18/06/2026)
Nike Mens Short-Sleeve Polo M Nk DF Acd23 Polo SS, Black/White/White
-40%
Minimo storico
-40%
42,99 25,77 €
19:44 (18/06/2026)
DURACELL Batterie Plus AAA (Confezione da 24)
-24%
-24%
23,69 17,99 €
19:40 (18/06/2026)
Logitech K120 con cavo Business tastiera - RUS QWERTY
-46%
-46%
31,19 16,99 €
19:37 (18/06/2026)
BIOTHERM Waterlover Sun Milk , Latte Corpo Idratante con Protezione Solare
-24%
-24%
32,99 24,99 €
19:33 (18/06/2026)
JISULIFE Ventilatore portatile con Powerbank da 4500 mAh,autonomia massima di 46 ore,ventola
-28%
-28%
20,99 15,15 €
19:30 (18/06/2026)
La Roche Posay Effaclar, Gel Detergente Schiumogeno
-24%
-24%
26,23 19,86 €
19:27 (18/06/2026)
Anker Prime da USB-C a USB-C Cavo 240W, Ricarica Rapida e Resistente
-36%
-36%
24,99 15,99 €
19:23 (18/06/2026)
Lenovo Tab Plus, Tablet Display 2K da 11.5"
-24%
-24%
329,00 249,00 €
19:20 (18/06/2026)
UGREEN Cavo DisplayPort 1.4 8K 60Hz 4K 240Hz, Cavo DP 1.4 8K in Alluminio Maschio
-25%
-25%
25,99 19,48 €
19:17 (18/06/2026)
BISSELL Multisuperficie soluzione detergente per pavimenti, per BISSELL CrossWave e SpinWave
-25%
-25%
36,99 27,80 €
19:13 (18/06/2026)
Anker Mouse Verticale Wireless - Mouse Senza Fili con Impugnatura Verticale e Design Ergonomico
-25%
-25%
23,99 17,99 €
19:10 (18/06/2026)
Razer Basilisk V3 Pro - Mouse da Gioco Wireless Personalizzabile con Rotellina Inclinabile
-46%
Minimo storico
-46%
179,99 97,52 €
19:09 (18/06/2026)
Lierac Lift Integral Refill Gel Crema Giorno Antirughe Rassodante
-27%
Minimo storico
-27%
39,00 28,28 €
19:08 (18/06/2026)
VASAGLE Consolle Ingresso, Tavolo Consolle con Multipresa
-25%
-25%
69,99 52,49 €
19:05 (18/06/2026)
Baseus Enerfill Caricatore USB C 100W, Alimentatore USB-C a 3 Porte
-28%
-28%
39,99 28,87 €
19:02 (18/06/2026)
Weber Termoregolatore Barbecue a carbonella, per Griglie a carbonella da Ø 57 cm
-23%
Minimo storico
-23%
69,99 53,72 €
19:01 (18/06/2026)
THE NORTH FACE NF0A52SE4HF1 BOREALIS Borsa sportiva Uomo TNF Black
-33%
Minimo storico
-33%
125,00 83,24 €
19:01 (18/06/2026)
Philips Rifinitore All-in-one Multigroom Serie 7000 17 in 1 - Rifinitore per barba
-25%
-25%
79,99 59,99 €
18:58 (18/06/2026)
Anker PowerConf - Altoparlante Bluetooth da conferenza con 6 microfoni integrati
-25%
-25%
79,99 59,99 €
18:54 (18/06/2026)
LEGO 60367 City Aereo Passeggeri, Grande Modellino di Aeroplano Giocattolo da Costruire
-25%
-25%
99,99 74,95 €
18:51 (18/06/2026)
McFarlane DC Multiverse Superman (Superman: Il Film 1978)
Minimo storico
Offerta: 32,78 €
18:49 (18/06/2026)
Philips Sonicare DiamondClean 9000 spazzolino elettrico, confezione doppia
-25%
-25%
248,00 184,99 €
18:46 (18/06/2026)
Trixie Guinzaglio Premium
-26%
-26%
24,94 18,48 €
18:42 (18/06/2026)
Oral-B iO Ultimate Clean Testine Spazzolino Elettrico, Confezione da 8 Testine di Ricambio Nere
-26%
-26%
54,03 39,99 €
18:39 (18/06/2026)
Anker Caricatore USB C 47 W, Caricatore 523 (Nano 3)
-26%
-26%
22,99 16,99 €
18:35 (18/06/2026)
Bio-Oil Olio Naturale Per La Cura Della Pelle, Per Smagliature
-26%
-26%
24,44 18,03 €
18:32 (18/06/2026)
Anker MagGo Power Bank Magsafe 10000 mAh, Batteria Magnetica Ultra Sottile
-27%
-27%
68,09 49,99 €
18:29 (18/06/2026)
AS Roma Maglia Replica Ufficiale 25-26, Dybala
-26%
-26%
29,90 22,00 €
18:22 (18/06/2026)
Kérastase, Symbiose
-27%
-27%
32,80 23,99 €
18:18 (18/06/2026)
YEDASAH Smartwatch per Bambini - 39 Giochi, Contapassi
-27%
-27%
39,00 28,49 €
18:15 (18/06/2026)
Pantene Pro-V Miracles Idratati & Lucenti Set Regalo per Capelli: 1x Shampoo 250ml
-27%
18:12 (18/06/2026)
Julius-K9, Pettorina IDC Power
-27%
-27%
34,97 25,49 €
18:08 (18/06/2026)
Pantene Shampoo Miracles Lisci Effetto Seta Per Capelli Crespi
-27%
18:05 (18/06/2026)
Anker Power Bank Ricarica Rapida 24000 mAh, 737 PowerCore 24K
-28%
-28%
104,99 75,99 €
18:01 (18/06/2026)
Philips S5466/18 - Rasoio Elettrico Serie 5000, Pelle Bagnata e Asciutta
-28%
-28%
89,99 64,99 €
17:58 (18/06/2026)
Oral-B Dentifricio Advanced Protezione Gengive 12x75ml, Dentifricio Formato Convenienza
-29%
-29%
35,40 24,99 €
17:55 (18/06/2026)
MYCARTRIDGE 117A Toner (con Chip)
-28%
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59,99 43,30 €
17:51 (18/06/2026)
Helly Hansen HH Tech T-Shirt Uomo 2.0
Minimo storico
Offerta: 30,00 €
17:51 (18/06/2026)
Columbia Pouring Adventure 3 - Giacca impermeabile da donna, rosso papavero
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Minimo storico
-41%
100,00 58,99 €
17:49 (18/06/2026)
Levi's 511 Slim Nightwatch Blue S Twll
-72%
Minimo storico
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64,13 18,22 €
17:47 (18/06/2026)
Yaheetech Struttura Letto Matrimoniale in Ferro Battuto a Doghe in Metallo 160 x 200
-31%
Minimo storico
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99,99 68,57 €
17:47 (18/06/2026)
Reolink 4K Telecamera WiFi Esterno Senza Fili con Batteria da 20000 mAh
-25%
Minimo storico
-25%
199,99 149,99 €
17:46 (18/06/2026)
EZVIZ 8MP Telecamera WiFi Senza Fili per Esterni con Pannello Solare da 5W
-24%
Minimo storico
-24%
169,99 129,99 €
17:43 (18/06/2026)
Marley House of Smile Jamaica Cuffie In Ear, Auricolari con Filo
-15%
-15%
19,99 17,05 €
17:40 (18/06/2026)
Anker Power Bank, Caricabatterie Portatile da 20.000 mAh
-28%
-28%
49,99 35,99 €
17:37 (18/06/2026)
Bio Presto Liq Color 35 lav X 4 PZ
-29%
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27,96 19,99 €
17:33 (18/06/2026)
GMKtec G10 Mini PC Ryzen 5 3500U (Più potente di N150)
-73%
Offerta Lampo
-73%
999,00 268,96 €
17:30 (18/06/2026)
Trust USB Cuffie con Microfono Leggere On-Ear, Auricolari con Filo 1,80 m
-24%
-24%
22,99 17,39 €
17:26 (18/06/2026)
Distributore Automatico Cibo Gatti Cani WiFi: Dosatore Crocchette per Animali Domestici
-35%
Minimo storico
-35%
50,99 33,39 €
17:26 (18/06/2026)
eufy Security eufyCam 2C, telecamera wi-fi esterno
-38%
-38%
79,99 49,99 €
17:22 (18/06/2026)
Regolabarba Philips serie 5000 - Lame in metallo autoaffilanti
-29%
17:19 (18/06/2026)
Imou Telecamera Wi-Fi Esterno 5MP, Telecamera WiFi 3K Visione Notturna a Colori
-29%
17:16 (18/06/2026)
Philips Bodygroom series 5000 - Rifinitore per uomo tripla protezione
-29%
17:12 (18/06/2026)
SONGMICS Sedia da Studio, Sedia Girevole di Cotone-lino
-29%
-29%
79,99 56,99 €
17:09 (18/06/2026)
Dyson Supersonic Nural™ asciugacapelli Curly+Coily – asciugatura rapida e intelligente
-28%
Minimo storico
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499,00 358,99 €
17:06 (18/06/2026)
FRONTLINE Spot On, 3 Pipette
-29%
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17:03 (18/06/2026)
Logitech G G29 SE Driving Force - volante e pedali da corsa, ritorno di forza dinamico
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310,00 218,49 €
17:00 (18/06/2026)
Amazon Essentials Jeans Slim Fit Elasticizzati Comodi - colori fuori produzione Uomo
-30%
Offerta Lampo
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27,90 19,57 €
16:56 (18/06/2026)
BaByliss Curl Secret Lite, Arricciacapelli automatico
-30%
-30%
99,90 69,90 €
16:53 (18/06/2026)
Dash Power + Extra Igienizzante, Detersivo Liquido Lavatrice
-30%
-30%
49,96 34,99 €
16:49 (18/06/2026)
ghd The Blow Dryer, Spazzola Rotonda per Capelli Professionale con Cilindro in Ceramica
-30%
-30%
33,90 23,72 €
16:46 (18/06/2026)
Deconovo Tende da Sole per Esterno 132x214 cm, Set da 2 Tende Idrorepellenti Oscuranti
-19%
Minimo storico
-19%
32,58 26,50 €
16:46 (18/06/2026)
Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400 spazzolino elettrico
-30%
-30%
229,99 159,99 €
16:43 (18/06/2026)
adidas Uomo Core Performance Primegreen Polo Shirt, Collegiate Burgundy
Minimo storico
Offerta: 34,65 €
16:40 (18/06/2026)
Candy ProWash 500, BR 410B8G-S
-31%
-31%
579,00 399,99 €
16:37 (18/06/2026)
EZVIZ C6N Telecamera Wi-Fi Interno 1080p Videocamera Sorveglianza Interno Pan/Tilt/Zoom
-31%
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29,00 19,99 €
16:33 (18/06/2026)
Bellissima Imetec My Pro Steam B28 100 piastra per capelli professionale a vapore
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79,00 53,25 €
16:30 (18/06/2026)
KOORUI G2711P 27 Pollici Gaming Monitor, Full HD 1080p Computer Monitors
-24%
-24%
156,99 119,99 €
16:26 (18/06/2026)
EZVIZ 4G LTE Telecamera Esterno con Doppia Lente Motorizzata, 4MP+4MP Batteria 10400mAh
-30%
Minimo storico
-30%
299,99 209,99 €
16:25 (18/06/2026)
Braun Serie 5 Rasoio Elettrico Barba, Wet&Dry
-31%
-31%
144,99 99,99 €
16:22 (18/06/2026)
BaByliss Asciugacapelli Rose Gold, 2100W Phon Capelli Professionale
-56%
-56%
79,90 34,90 €
16:18 (18/06/2026)
Anker Nano 511 Caricatore USB C 20W, PIQ 3.0 Durevole Compatto e Rapido
-33%
-33%
29,99 19,99 €
16:15 (18/06/2026)
Wahl 09243-2616 Home Pro Kit di taglio dei capelli
-33%
-33%
25,19 16,99 €
16:12 (18/06/2026)
FRONTLINE Spot On, 12 Pipette
-31%
-31%
79,60 54,60 €
16:08 (18/06/2026)
VASAGLE Scrivania per Computer, Scrittoio
-25%
Minimo storico
-25%
55,99 41,99 €
16:08 (18/06/2026)
Tapo C210 Telecamera Wi-Fi Interno 2K(3MP)
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28,59 18,99 €
16:05 (18/06/2026)
UGREEN Nexode 145W Power Bank 25000mAh Ricarica Rapida Caricatore Portatile PC USB
-32%
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16:01 (18/06/2026)
GXTrust 1492W Ravox Cuffie Gaming per PS5 PS4 Switch PC Xbox Mobile
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Minimo storico
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16:01 (18/06/2026)
DANISH ENDURANCE Calze Compressione Graduata Uomo Donna 21-26 mmhg
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15:58 (18/06/2026)
Hasbro Taboo Uncensored, Gioco da Tavolo e di Società per Soli Adulti
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26,99 18,49 €
15:55 (18/06/2026)
BIOTHERM Waterlover Multi-Resistant Hydrating Milky Sun Spray SPF 50+
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15:51 (18/06/2026)
Calvin Klein Eternity Eau de Toilette for Men 200ml
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15:48 (18/06/2026)
CREATIVE Zen Air Plus - Auricolari in-ear leggeri senza fili, con audio Bluetooth LE
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15:47 (18/06/2026)
Tapo C236 Telecamera WiFi Esterno/Interno 3K 5MP, Pan/Tilt
-20%
Minimo storico
15:47 (18/06/2026)
EMPORIO ARMANI Brief - Slip da Bagno, Rosso
-26%
Minimo storico
-26%
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15:45 (18/06/2026)
LANBERG BOBINA DE CABLE LCU6-10CC-0305-S,RJ45,CAT6,UTP,AWG23,305M,GRIS
-38%
Minimo storico
-38%
59,71 37,01 €
15:45 (18/06/2026)
Worx Vision Cloud WR318E Robot rasaerba, senza filo perimetrale,1800 m² (evitamento ostacoli AI)
-20%
Minimo storico
-20%
1.499,00 1.199,00 €
15:43 (18/06/2026)
coocaa 40 Pollici Smart TV, QLED Televisore
-33%
Minimo storico
-33%
299,99 199,99 €
15:43 (18/06/2026)
Anker Caricatore USB C Prime, Stazione di Ricarica da scrivania GaN a 6 Porte da 200W
-33%
-33%
79,99 53,99 €
15:40 (18/06/2026)
Inwa Cassa Bluetooth da Esterno, Speaker da Parete Attivo-Passivo da 400W
-32%
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139,53 94,99 €
15:37 (18/06/2026)
GXTrust 1619 Rhox Soundbar PC Illuminata RGB, 12W Casse PC Stereo Speaker con Illuminazione Regolabile
-33%
-33%
39,99 26,99 €
15:33 (18/06/2026)
Amazon Basics confezione da 24 batterie AA NiMH ricaricabili, 2000 mAh
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32,83 22,35 €
15:30 (18/06/2026)
Trust Liro Soundbar PC 12W, Stereo Speaker con Illuminazione LED RGB
-33%
-33%
27,99 18,79 €
15:26 (18/06/2026)
ghd Duet Blowdry – Spazzola 2 in 1 Edizione Limitata in Sun-Kissed Peach – con sacchetto
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Minimo storico
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439,00 309,99 €
15:24 (18/06/2026)
Ambi Pur Deodorante Ambiente Spray Fiori Esotici 185ml, Propellente Naturale Al 100%
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28,40 18,99 €
15:20 (18/06/2026)
Philips Shaver 5000X Series Rasoio elettrico Wet and Dry con tecnologia Skin Protect
-33%
-33%
82,46 54,99 €
15:17 (18/06/2026)
Amazfit Cheetah Square, 44 mm
-27%
Minimo storico
-27%
121,49 88,49 €
15:17 (18/06/2026)
Rowenta CV8825F0 Pro Expert, Asciugacapelli con Tecnologia Ionica
-34%
-34%
49,99 33,24 €
15:14 (18/06/2026)
VASAGLE Scrivania Angolare a L, Scrivania Gaming per Computer con Scaffale Reversibile
-15%
Minimo storico
-15%
53,99 45,89 €
15:13 (18/06/2026)
Philips Head Shaver Pro Serie 7000- Rasoio per uomo e donna, testina flessibile a
-33%
-33%
119,99 79,99 €
15:09 (18/06/2026)
Super7 - Action figure di Umpa Lumpa del classico film Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato
Minimo storico
Offerta: 19,01 €
15:07 (18/06/2026)
Yaheetech Albero Tiragraffi per Gatti a Forma di Cactus in Truciolato e Corda di Sisal 42,5 cm × 42,5 cm × 106,5 cm Beige/Marrone
-16%
Minimo storico
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53,99 45,59 €
15:07 (18/06/2026)
Anker Prime Power Bank Batteria Est da 26250 mAh con 3 Porte e Potenza Fino a 300W
-20%
Minimo storico
-20%
199,99 159,99 €
15:07 (18/06/2026)
EMPORIO ARMANI Polo Uomo Essential Bianco M
-36%
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Minimo storico
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