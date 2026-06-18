Offerte del giorno: i migliori sconti – 19 Giugno 2026

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Anker Nano Power Bank 5000 mAh 22,5 W, Ricarica Rapida Connettore USB C Pieghevole Integrato
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Anker MagGo Power Bank Magsafe 10000 mAh, Certificato Qi2 da 15 W
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Apple Magic Trackpad: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Nero
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Anker Power Bank Magsafe 5000 mAh con Magsafe 622 Magnetico Senza Fili (MagGo)
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GMKtec M6 Ultra Mini PC da gioco con Ryzen 7640HS (sostituzione 6600H/6800U)
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