Apple regala fino a 120 euro a chi compra un Mac o iPad: torna l’offerta Back to School

Apple ha dato il via anche in Italia alla nuova offerta Back to School 2026, che quest’anno può diventare particolarmente interessante per chi aveva già programmato l’acquisto di un nuovo Mac o iPad in vista della ripresa delle lezioni.
La promozione resterà attiva fino al 22 ottobre 2026 e, al normale prezzo Education, disponibile durante tutto l’anno per gli utenti che ne hanno diritto, Apple aggiunge infatti una Gift Card fino a 120 euro utilizzabile per un acquisto successivo.
Acquistando MacBook Air, iPad Air o iPad Pro tramite i canali Education idonei si riceve una Apple Gift Card da 80 euro, mentre scegliendo MacBook Pro il valore sale a 120 euro. La carta può essere utilizzata successivamente per acquistare altri prodotti e servizi Apple.
Un dettaglio da tenere presente è che la Gift Card non rappresenta uno sconto immediato sul Mac o sull’iPad acquistato, ma un credito destinato a una spesa futura. Può quindi avere senso sfruttarlo successivamente per accessori come Apple Pencil e AirPods, per AppleCare+ o per altri acquisti nell’ecosistema Apple.
L’offerta è riservata agli studenti già iscritti o ammessi a un’università italiana, ai genitori che acquistano per i propri figli universitari e ai dipendenti degli istituti di istruzione pubblici e privati. Apple richiede la verifica dei requisiti prima dell’acquisto.
Inoltre, Apple Creator Studio, il pacchetto che include applicazioni come Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor e MainStage, viene proposto agli studenti e ai docenti universitari a 2,99 euro al mese oppure 29 euro all’anno.
Il prezzo standard è invece di 12,99 euro al mese o 129 euro l’anno, quindi si tratta di un’offerta molto interessante.
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