Non cambia solo il CEO: Phil Schiller lascia due ruoli chiave in Apple

TLDR Riassumi

Con Tim Cook che si appresta a lasciare il ruolo di CEO tra poche ore a favore di John Ternus, anche Phil Schiller lascia la guida operativa dell’App Store e degli eventi Apple, due aree che aveva continuato a seguire personalmente anche dopo aver abbandonato il ruolo di responsabile mondiale del marketing nel 2020.

Schiller rimarrà per il momento in azienda con il titolo di Apple Fellow, occupandosi di progetti non ancora specificati, ma secondo le voci questa decisione viene considerata un passo importante verso il suo definitivo pensionamento.

La conseguenza più importante riguarda probabilmente l’App Store, che verrà spostato dalla struttura legata al marketing alla divisione Servizi guidata da Eddy Cue.

In realtà si tratta quasi di un ritorno alle origini, perché Cue aveva già avuto la responsabilità dell’App Store fino al 2015, quando la gestione venne trasferita a Schiller. Adesso sarà nuovamente il responsabile dell’intera area, mentre la gestione quotidiana passerà a Carson Oliver, dirigente di lunga data dell’App Store che riferirà direttamente a Cue.

Schiller lascia inoltre la responsabilità degli eventi Apple, un settore al quale è rimasto molto legato negli ultimi anni e che comprende keynote, presentazioni di prodotto e WWDC.

La gestione passerà a Nola Weinstein, che già dal 2023 lavorava come sua vice in quest’area e che adesso risponderà direttamente a Kristin Huguet Quayle, vicepresidente Apple per comunicazione e pubbliche relazioni.

Non dovrebbe quindi esserci un cambiamento improvviso nello stile delle presentazioni, perché Weinstein ha già partecipato alla costruzione degli eventi Apple degli ultimi anni, ma simbolicamente il passaggio rimane importante, soprattutto a pochi giorni dal keynote del 9 settembre.

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