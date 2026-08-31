WhatsApp cambia look su iPhone, in arrivo nuovi temi

TLDR Riassumi

WhatsApp ha iniziato a distribuire su iPhone nuovi temi per le chat, compresi veri e propri sfondi animati.

La funzione sta comparendo con WhatsApp per iOS versione 26.33.73 e introduce cinque nuove categorie chiamate Featured, Nature, Live, Minimal e Doodle, andando quindi ben oltre il semplice cambio di colore delle bolle già disponibile da tempo.

Il rollout è comunque graduale e questo significa che, anche installando l’ultima versione disponibile su App Store, potresti dover aspettare ancora qualche giorno o settimana prima di visualizzare tutte le nuove opzioni.

La novità che si nota maggiormente èla categoria Live, nella quale WhatsApp raccoglie una serie di sfondi dotati di leggere animazioni.

Non si tratta di effetti particolarmente vistosi che continuano a muoversi dietro ai messaggi, perché Meta ha scelto un approccio decisamente più discreto: le animazioni sono volutamente lente e servono semplicemente a dare maggiore profondità allo sfondo, evitando di distrarre durante la lettura della conversazione e riducendo anche potenziali problemi legati all’accessibilità. I temi animati possono essere riconosciuti grazie alla piccola indicazione Live presente nell’anteprima.

Abbiamo poi altre categorie:

Featured propone una selezione realizzata direttamente dal team di design di WhatsApp e raccoglie alcuni dei temi considerati più interessanti, comprese opzioni provenienti dalle altre categorie.

propone una selezione realizzata direttamente dal team di design di WhatsApp e raccoglie alcuni dei temi considerati più interessanti, comprese opzioni provenienti dalle altre categorie. Nature punta invece su paesaggi, montagne, foreste, mare e altre immagini ispirate alla natura.

punta invece su paesaggi, montagne, foreste, mare e altre immagini ispirate alla natura. Minimal fa esattamente l’opposto e utilizza sfondi completamente puliti, bianchi con la modalità chiara e scuri quando viene utilizzata la modalità dark.

fa esattamente l’opposto e utilizza sfondi completamente puliti, bianchi con la modalità chiara e scuri quando viene utilizzata la modalità dark. Infine c’è Doodle, che riprende il classico sfondo WhatsApp fatto di piccole illustrazioni e simboli che accompagna l’app praticamente da sempre, ma lo reinterpreta attraverso nuove combinazioni cromatiche.

Quando viene selezionato un tema, WhatsApp abbina automaticamente anche il colore delle bolle dei messaggi in modo da mantenere contrasto e leggibilità, anche se il colore può successivamente essere modificato manualmente dall’utente.

Come controllare se i nuovi temi sono già disponibili

Per verificare la disponibilità basta aggiornare WhatsApp da App Store e aprire le impostazioni dedicate all’aspetto e al tema predefinito delle chat. Se il proprio account è già stato incluso nel rollout dovrebbero comparire le nuove sezioni Featured, Nature, Live, Minimal e Doodle.

Se invece continuano a essere visibili soltanto le opzioni precedenti, non c’è molto da fare oltre ad attendere, visto che WhatsApp sta attivando la funzione lato server e non contemporaneamente per tutti gli account.

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