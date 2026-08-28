Pikachu arriva all’Apple Park e incontra Tim Cook e John Ternus

TLDR Riassumi

Tim Cook ha condiviso un curioso video girato nel quartier generale di Cupertino, dove Pikachu, il più celebre dei Pokémon, ha incontrato lo stesso Cook, John Ternus e Tsunekazu Ishihara, presidente e CEO di The Pokémon Company.

Il filmato mostra Pikachu mentre gira per Apple Park, prova a raccogliere una mela da uno degli alberi del campus e si avvicina pericolosamente al laghetto, ma dietro il tono volutamente scherzoso del video c’è stato anche un vero incontro di lavoro.

Tim Cook ha infatti spiegato che il programma della giornata prevedeva la presentazione del team Pokémon a John Ternus e, soprattutto, una discussione dedicata al gaming. Apple e The Pokémon Company non hanno però fornito ulteriori dettagli sugli argomenti affrontati e, almeno per il momento, non è stato annunciato alcun nuovo gioco o progetto congiunto.

Today’s agenda at Apple Park: Introduce the @Pokemon team to John, talk gaming, and politely ask Pikachu to stay out of the pond. Two out of three were accomplished. pic.twitter.com/KzirV3VX8U — Tim Cook (@tim_cook) August 27, 2026



Ricordiamo che dal primo settembre John Ternus diventerà ufficialmente CEO di Apple, prendendo il posto di Tim Cook dopo 15 anni alla guida dell’azienda. La successione è stata annunciata ufficialmente da Apple lo scorso aprile e prevede che Cook rimanga all’interno della società come Executive Chairman, mentre Ternus entrerà anche nel consiglio di amministrazione.

Negli ultimi mesi Cook e Ternus sono apparsi insieme sempre più frequentemente e l’incontro con The Pokémon Company sembra inserirsi proprio in questa fase di passaggio delle relazioni strategiche al futuro CEO.

Non è nemmeno la prima volta che Tim Cook incontra Pikachu, visto che nel settembre del 2025, durante il viaggio in Giappone legato alla riapertura dello storico Apple Ginza di Tokyo, Cook aveva già incontrato alcuni rappresentanti legati al mondo Pokémon.

Il legame tra Pokémon e i dispositivi Apple è di fatto molto forte. Su iPhone e iPad sono disponibili titoli come Pokémon GO, Pokémon TCG Pocket, Pokémon UNITE e Pokémon Champions, arrivato su iOS lo scorso giugno con supporto al gioco multipiattaforma con Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

Ed è proprio Pokémon Champions uno degli esempi più recenti di quanto il mobile rimanga strategico per The Pokémon Company, visto che il titolo permette di portare su iPhone un’esperienza di combattimento molto più vicina ai videogiochi Pokémon tradizionali rispetto ai classici titoli mobile.

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