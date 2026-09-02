Apple svela quanto guadagneranno John Ternus e Tim Cook nei loro nuovi ruoli

TLDR Riassumi

Il passaggio di consegne ai vertici di Apple è ormai ufficiale e, dopo l’insediamento di John Ternus come nuovo CEO e il passaggio di Tim Cook al ruolo di Executive Chairman, arrivano anche i numeri relativi ai loro compensi.

Apple ha depositato presso la SEC un nuovo documento che stabilisce per John Ternus un pacchetto annuale con valore target di 58 milioni di dollari, mentre quello previsto per Tim Cook raggiunge i 47 milioni di dollari.

Con effetto dal 1 settembre 2026, lo stipendio annuale di John Ternus è stato portato a 3 milioni di dollari. A partire dall’anno fiscale 2027, il nuovo CEO riceverà inoltre un premio azionario con un valore target di 55 milioni di dollari, portando quindi il pacchetto complessivo teorico a 58 milioni.

La struttura scelta dal consiglio di amministrazione è particolarmente significativa, perché il 75% del premio azionario, pari a circa 41,25 milioni di dollari, sarà legato alle performance. Il risultato dipenderà dal rendimento totale per gli azionisti di Apple rispetto alle altre società appartenenti all’S&P 500.

Il restante 25%, circa 13,75 milioni di dollari, sarà invece composto da RSU legate alla permanenza in azienda, con maturazione del 12,5% ogni sei mesi nell’arco di quattro anni.

In altre parole, i famosi 58 milioni non rappresentano un assegno garantito a fine anno, e la componente più importante del compenso di Ternus dipenderà direttamente dall’andamento di Apple sul mercato.

Per le settimane nelle quali ricoprirà il ruolo di CEO durante l’anno fiscale 2026, Apple gli ha inoltre assegnato un premio azionario proporzionato dal valore target di 2,5 milioni di dollari.

Dal 26 settembre, TIm Cook riceverà invece uno stipendio annuale di 2 milioni di dollari, accompagnato nell’anno fiscale 2027 da un premio azionario con valore target di 45 milioni di dollari. Il pacchetto complessivo raggiunge quindi 47 milioni.

In questo caso Apple ha scelto una distribuzione differente rispetto a Ternus: il 50% delle azioni, pari a 22,5 milioni di dollari, sarà legato alle performance, mentre l’altra metà maturerà in base al tempo trascorso nel ruolo, sempre con una quota del 12,5% ogni sei mesi per quattro anni.

La differenza è interessante perché racconta anche la diversa responsabilità dei due manager: Ternus guiderà direttamente l’azienda e avrà quindi una percentuale molto più elevata del proprio compenso azionario collegata ai risultati di Apple, mentre per Cook pesa maggiormente la componente legata alla permanenza nel nuovo incarico.

Nell’anno fiscale 2025, Tim Cook aveva ricevuto una remunerazione complessiva superiore ai 74 milioni di dollari, cifra che comprendeva stipendio, azioni, bonus e una serie di altri benefit. Considerando soltanto stipendio e premi azionari, il valore era stato nell’ordine dei 60,5 milioni di dollari.

Con il passaggio alla presidenza esecutiva, Apple riduce quindi il compenso ma continua ad attribuire a Cook un ruolo tutt’altro che simbolico.

Prodotti consigliati

In qualità di Affiliato Amazon, iPhoneItalia riceve un guadagno dagli acquisti idonei.