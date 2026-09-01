John Ternus è ufficialmente il nuovo CEO Apple, come cambierà l’azienda?

TLDR Riassumi

Da oggi, John Ternus è ufficialmente il nuovo CEO di Apple. Il passaggio di consegne annunciato lo scorso aprile è diventato effettivo e anche il sito dell’azienda è stato aggiornato: Ternus compare ora al primo posto nella pagina dedicata alla leadership, mentre Tim Cook assume il nuovo ruolo di Executive Chairman del consiglio di amministrazione dopo quindici anni alla guida operativa di Cupertino.

La nuova biografia ufficiale di Ternus, alcune modifiche alla struttura dirigenziale e soprattutto il primo messaggio inviato ai dipendenti permettono infatti di capire quali potrebbero essere le priorità del nuovo CEO.

La nuova biografia di Ternus

Apple ha ampliato sensibilmente il profilo ufficiale del nuovo CEO, aggiungendo un intero paragrafo che insiste su tre concetti: affidabilità e durata dei prodotti, innovazione nei materiali e maggiore riparabilità.

Apple ricorda che Ternus ha guidato diversi progetti destinati ad aumentare la resistenza dei dispositivi e cita esplicitamente lo sviluppo di nuove leghe di alluminio riciclato, l’utilizzo del titanio stampato in 3D su Apple Watch Ultra e i progressi nella progettazione che hanno permesso di aumentare la vita utile di alcuni prodotti.

È un’aggiunta interessante perché occupa una parte importante di una biografia altrimenti piuttosto breve e sembra quasi voler definire pubblicamente l’identità del nuovo CEO.

La sostenibilità continuerà quindi ad avere un peso importante dopo gli anni Cook, ma la sensazione è che con Ternus possa tornare ancora più centrale il concetto di prodotto, con particolare attenzione a progettazione hardware, materiali, durata e qualità costruttiva.

Tra l’altro, Ternus è entrato in Apple nel 2001 nel Product Design team, è diventato vicepresidente dell’Hardware Engineering nel 2013 e nel 2021 ha assunto la guida dell’intera divisione hardware. Negli anni ha lavorato direttamente su iPad, AirPods e numerose generazioni di iPhone, Mac e Apple Watch.

Iniziano già alcuni cambiamenti dentro Apple

Nelle stesse ore stanno emergendo anche modifiche alla struttura dirigenziale. Luca Maestri ha lasciato la responsabilità dei Corporate Services, ruolo che aveva mantenuto dopo aver abbandonato la posizione di CFO nel gennaio 2025. Le sue precedenti competenze, che comprendevano sistemi informativi, sicurezza informatica e gestione immobiliare, sarebbero passate all’attuale CFO Kevan Parekh. Maestri rimarrebbe comunque legato ad Apple, occupandosi principalmente di un corso interno presso Apple University.

C’è poi il caso di Adrian Perica, responsabile delle fusioni e acquisizioni, che non compare più nella nuova pagina ufficiale dedicata alla leadership. Non è ancora chiaro quale sarà il suo prossimo ruolo, ma secondo le indiscrezioni alcune delle sue responsabilità potrebbero essere distribuite tra le divisioni Servizi e Finanza.

Ternus avrebbe inoltre richiamato Laura Legros, ex vicepresidente Apple, affidandole un ruolo simile a quello di Chief of Staff, una figura che Tim Cook non aveva accanto durante la propria gestione. Sono piccoli segnali, ma tutti insieme indicano che il nuovo CEO non sembra intenzionato semplicemente a occupare la scrivania lasciata libera dal predecessore.

Anche il suo primo messaggio social è molto diverso

Curiosamente, proprio nel giorno del debutto da CEO è comparso anche il primo account pubblico di John Ternus su X.

Il suo primo messaggio è stato semplicemente “hello”, tutto in minuscolo e senza punteggiatura. Greg Joswiak, responsabile del marketing Apple, ha immediatamente rilanciato il post aggiungendo che ci sarà molto altro da dire il 9 settembre.

Una piccola differenza rispetto a Cook, che negli anni aveva costruito una presenza social molto istituzionale e legata soprattutto a eventi, valori aziendali, dipendenti e iniziative Apple.

Naturalmente un singolo “hello” non racconta ancora nulla dello stile comunicativo del nuovo CEO, ma anche su questo fronte sarà interessante capire quanto Ternus vorrà differenziarsi dal suo predecessore.

“La prossima settimana avremo un lancio enorme”

La parte più interessante della giornata arriva però dal primo messaggio inviato da Ternus a tutti i dipendenti Apple.

Il nuovo CEO ringrazia apertamente Tim Cook per il lavoro svolto e per aver condiviso con lui esperienza e conoscenze durante la transizione, ma guarda immediatamente anche al futuro e definisce il prossimo evento Apple un “lancio enorme” che sarà “fenomenale”.

Il riferimento è chiaramente all’Apple Event del 9 settembre, durante il quale sono attesi iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, nuovi Apple Watch e soprattutto il primo iPhone pieghevole dell’azienda.

Team, oggi, nel mio primo giorno come CEO, volevo semplicemente mandarvi un breve messaggio per ringraziarvi di tutti gli auguri e delle parole affettuose che ho ricevuto. Voglio anche esprimere la mia più profonda gratitudine a Tim per aver condiviso con me così tanto della sua conoscenza e della sua esperienza durante questa transizione e, cosa ancora più importante, per tutto ciò che ha dato ad Apple nel corso degli anni. Siamo stati davvero fortunati ad avere un CEO che ha guidato l’azienda seguendo i propri valori e dimostrando una tale correttezza e umanità. Siamo tutti persone migliori grazie a questo e sono profondamente grato che continuerà a essere con noi come Executive Chairman. Sono onorato di assumere questo ruolo in quella che è davvero la migliore azienda al mondo e sono incredibilmente entusiasta di tutto quello che abbiamo in programma. La prossima settimana avremo un lancio enorme e sarà fenomenale. Grazie per tutto ciò che avete fatto per renderlo possibile. Sono altrettanto entusiasta per tutto quello che verrà dopo, compresi gli incredibili prodotti che sono già in fase di sviluppo e quelli che ancora non abbiamo nemmeno immaginato e che sogneremo e creeremo insieme. Non esiste al mondo un altro team con cui preferirei costruire il futuro. Ci sarà molto altro da raccontare. Nel frattempo, grazie per l’eccellente lavoro che fate. John

Ternus entra quindi nel ruolo più importante di Apple in un momento particolarmente delicato, ma anche potenzialmente irripetibile.

Il 9 settembre guiderà il suo primo grande evento da CEO, e proprio quel keynote dovrebbe segnare il debutto del primo nuovo form factor di iPhone dai tempi di iPhone X. Se il pieghevole Apple verrà realmente presentato, il primo prodotto simbolo dell’era Ternus sarà anche uno dei progetti hardware più ambiziosi realizzati dall’azienda negli ultimi anni.

Ed è difficile immaginare una coincidenza più significativa per un CEO cresciuto professionalmente proprio nell’ingegneria hardware.

Allo stesso tempo, però, le sfide più difficili arriveranno probabilmente dopo il keynote: intelligenza artificiale, pressione regolatoria, crescita dei Servizi, rapporto con gli sviluppatori e capacità di trovare nuove categorie di prodotto realmente capaci di affiancare iPhone.

Le prime indicazioni suggeriscono un CEO intenzionato a mettere nuovamente al centro prodotto e ingegneria, senza abbandonare il lavoro fatto da Cook sulla sostenibilità.

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