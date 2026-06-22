Apple ritroverà il coraggio di stupire? La prima mossa di Ternus guarda al design

TLDR Riassumi

Il passaggio da Tim Cook a John Ternus non sarà solo un cambio di nome sulla porta dell’ufficio del CEO. Potrebbe segnare anche un cambio di equilibrio dentro Apple, soprattutto nel rapporto tra prodotto, design e operations.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, Ternus sarebbe intenzionato a ridare maggiore peso al team design di Apple, una divisione che negli ultimi anni ha perso parte dell’influenza enorme avuta durante l’era Steve Jobs e Jony Ive.

Ternus diventerà CEO di Apple dal 1° settembre 2026, mentre Tim Cook passerà al ruolo di Executive Chairman. Una transizione ufficializzata da Apple e preparata da tempo, ma che ora inizia a mostrare anche le prime possibili conseguenze sulla cultura interna dell’azienda.

Dopo Jony Ive, il design ha perso centralità

Per anni, il design è stato uno dei pilastri assoluti di Apple. Non solo una questione estetica, ma un vero centro decisionale. Con Steve Jobs e Jony Ive, l’industrial design aveva un peso enorme nella definizione dei prodotti, spesso più forte di quello di molte altre divisioni.

Dopo l’uscita di Ive, però, l’equilibrio è cambiato. La supervisione del team design è passata a Jeff Williams, storico dirigente legato soprattutto alle operations. Una scelta comprensibile per continuità aziendale, ma anche simbolica: il design non era più il cuore pulsante della strategia Apple come in passato.

Negli anni di Cook, Apple è diventata una macchina finanziaria e industriale impressionante. Supply chain, margini, servizi e scalabilità globale sono stati gestiti con una precisione rara. Allo stesso tempo, molti osservatori hanno notato una minore audacia in alcuni prodotti e una certa prudenza nelle scelte di design.

Ternus può riportare Apple vicino al prodotto

John Ternus arriva da un percorso diverso rispetto a Cook. È un uomo di prodotto, con una lunga storia nell’hardware Apple. Ha lavorato su Mac, iPhone, iPad, AirPods e Apple Watch, e dal 2021 guida l’ingegneria hardware dell’azienda.

Secondo Gurman, Ternus avrebbe già trascorso molto tempo con il team di industrial design in vista del passaggio di consegne. Non sarebbe quindi solo una questione organizzativa, ma un segnale preciso: il nuovo CEO vuole essere più vicino alla nascita dei prodotti, non solo alla loro esecuzione.

La frase attribuita a Ternus sintetizza bene la direzione: per molti clienti, l’oggetto meglio progettato che possiedono è un prodotto Apple, e Apple vuole fare in modo che resti così.

Il primo banco di prova sarà l’iPhone pieghevole

Il momento non potrebbe essere più delicato. Ternus erediterà Apple in una fase in cui l’azienda deve dimostrare di saper innovare di nuovo in modo visibile, tra intelligenza artificiale, nuovi form factor e una concorrenza sempre più aggressiva.

Il primo grande appuntamento pubblico del nuovo CEO dovrebbe essere il lancio del tanto atteso iPhone pieghevole, un prodotto che Apple non può permettersi di sbagliare. Non basterà arrivare sul mercato con anni di ritardo rispetto ai rivali Android: servirà un dispositivo capace di giustificare l’attesa con qualità costruttiva, software, affidabilità e un’esperienza davvero Apple.

Ed è proprio qui che il ritorno del design al centro può fare la differenza. Un pieghevole Apple non dovrà sembrare un esperimento tecnico, ma un prodotto inevitabile. Qualcosa che, una volta visto, faccia sembrare vecchio il resto.

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