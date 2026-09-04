Apple prepara un vero sistema surround con quattro HomePod?

TLDR Riassumi

Alcuni riferimenti trovati all’interno di audioOS 27 beta 8 suggeriscono infatti che Apple sta testando una configurazione surround composta da quattro HomePod, con due altoparlanti anteriori e due posteriori.

Non sarebbe quindi un semplice sistema multi-room, ma una configurazione pensata espressamente per il cinema in casa, con gestione dei canali front-left, front-right, rear-left e rear-right.

Oggi Apple permette di utilizzare un HomePod oppure una coppia stereo come uscita audio predefinita di Apple TV 4K, visto che con due HomePod di seconda generazione è già possibile riprodurre contenuti Dolby Atmos, Dolby Digital 5.1 e Dolby Digital 7.1, ma non esiste alcuna funzione ufficiale per configurare quattro speaker separati.

Apple starebbe lavorando a un sistema capace di riconoscere la posizione dei quattro HomePod nella stanza, calcolare ritardi e distanze e regolare automaticamente equalizzazione e bassi.

Per i film sarebbero previsti anche elaborazione dei dialoghi, gestione della gamma dinamica e un vero mixer spaziale, mentre la musica utilizzerebbe una regolazione differente, ma esiste persino un riferimento a una modalità surround a bassa latenza.

Anche i normali contenuti stereo potrebbero essere gestiti in due modi: distribuendo il suono spazializzato su tutti e quattro gli altoparlanti oppure utilizzando soltanto i due HomePod anteriori come una tradizionale coppia stereo.

Nel codice compare inoltre una configurazione interna chiamata “Forklift”, particolarmente interessante perché combina due HomePod di seconda generazione con altri due speaker appartenenti alla famiglia hardware identificata come AID12007.

Questo codice non corrisponde a nessun HomePod attualmente in commercio e potrebbe quindi riferirsi al prossimo HomePod mini, a una terza generazione dell’HomePod tradizionale oppure a un dispositivo audio inedito.

Apple ha testato anche una configurazione chiamata “SUV”, composta invece da quattro HomePod di seconda generazione, quindi sembrano esistere almeno due diverse configurazioni surround in fase di sviluppo.

Un’altra novità nascosta in audioOS 27 è il Party Mode, questa volta pensato per le normali coppie stereo di HomePod. L’obiettivo sarebbe differente rispetto all’ascolto tradizionale: invece di creare un punto ideale davanti ai due speaker, il sistema utilizzerebbe un campo sonoro più diffuso per distribuire la musica in maniera uniforme all’interno della stanza.

Una funzione pensata quindi per feste, cene o situazioni nelle quali le persone si trovano in punti diversi dell’ambiente e non necessariamente al centro della “scena stereo”.

Per il momento sono solo riferimenti nel codice e nulla è ufficiale, ma sappiamo che Apple dovrebbe rinnovare a breve HomePod mini e Apple TV 4K, mentre è atteso anche il nuovo hub domestico con display, conosciuto informalmente come HomePad o HomePod Touch. Secondo le indiscrezioni più recenti, proprio questi prodotti potrebbero rappresentare l’inizio di una strategia molto più aggressiva di Apple per la casa intelligente.

Prodotti consigliati

In qualità di Affiliato Amazon, iPhoneItalia riceve un guadagno dagli acquisti idonei.