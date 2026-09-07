Chi è davvero John Ternus? Un nuovo profilo racconta il CEO Apple lontano dai riflettori

TLDR Riassumi

John Ternus è ufficialmente il nuovo CEO di Apple da pochi giorni, ma rispetto a Tim Cook e Steve Jobs rimane ancora una figura meno conosciuta dal grande pubblico.

Un nuovo profilo pubblicato dal Financial Times prova ora a raccontare meglio il dirigente che guiderà Apple nei prossimi anni, soffermandosi soprattutto sulla sua reputazione interna e sul suo stile personale.

Competente, ma poco appariscente

All’interno di Apple, Ternus viene descritto come estremamente competente ma poco incline a mettersi in mostra, un profilo che sembra riflettere bene il suo lungo percorso all’interno dell’azienda.

Ternus è in Apple dal 2001 e nel corso degli anni ha avuto un ruolo importante nello sviluppo di numerosi prodotti e soprattutto nella gestione dell’ingegneria hardware. Apple stessa gli attribuisce un contributo rilevante nello sviluppo di nuovi materiali, nell’affidabilità dei prodotti e nella transizione verso soluzioni hardware sempre più integrate.

Wendell Weeks, CEO di Corning e partner storico di Apple, racconta di averne riconosciuto il talento già durante lo sviluppo dei primi iPad. Lo descrive come una persona umile e tranquilla, ma anche estremamente competitiva e concentrata sull’eccellenza.

Un dettaglio curioso riguarda anche una delle sue passioni personali: le corse automobilistiche. Un hobby che racconta bene una personalità capace di combinare passione, sangue freddo e attenzione quasi ossessiva ai dettagli.

Il passaggio di consegne da Tim Cook sembra inoltre essere stato assorbito con grande naturalezza all’interno di Apple.

Il Financial Times racconta che questa settimana Apple Park ha ospitato una festa dedicata a Ternus, con Zane Lowe di Apple Music alla console. Un dipendente avrebbe però spiegato di non aver nemmeno sentito il bisogno di partecipare, perché il cambiamento di CEO era ormai percepito internamente come qualcosa di già metabolizzato.

Il profilo del Financial Times restituisce quindi l’immagine di un CEO molto diverso dal classico leader carismatico della Silicon Valley: meno appariscente, molto tecnico e profondamente cresciuto all’interno della cultura Apple.

Il primo vero test pubblico arriverà prestissimo, quando Ternus salirà sul palco per il suo primo grande evento da CEO e dovrà iniziare a costruire anche quella visibilità esterna che finora gli è mancata.

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