Apple lavora a una videocamera AI e a due controller da gaming

Apple starebbe preparando una videocamera AI per la casa con un nuovo servizio di sicurezza, mentre macOS rivela due controller da gaming.

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Secondo Bloomberg, Apple starebbe sviluppando per il 2027 una propria videocamera di sicurezza per la casa, mentre alcune stringhe scoperte in macOS Tahoe 26.7 fanno riferimento a due controller hardware Apple mai annunciati.

Una videocamera Apple che usa l’AI per controllare la casa

La futura videocamera Apple sarebbe progettata con particolare attenzione alla privacy e utilizzerebbe l’intelligenza artificiale per interpretare ciò che accade nell’ambiente senza basarsi esclusivamente sulla registrazione continua di filmati.

Bloomberg parla inoltre di un nuovo servizio Apple dedicato alla sicurezza e al monitoraggio domestico, anche se al momento non sono disponibili dettagli su costi e funzionamento.

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La videocamera dovrebbe inserirsi in un ecosistema che Apple sta rapidamente costruendo attorno al nuovo Home Hub, atteso tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027, e alle funzioni già offerte da HomeKit Secure Video.

Con iOS 27, inoltre, l’app Casa può già utilizzare l’intelligenza artificiale per creare riassunti testuali degli eventi rilevati dalle videocamere, selezionare automaticamente i momenti più importanti e raggruppare riprese provenienti da dispositivi differenti.

Apple sta preparando anche un controller?

Nel codice della prima Release Candidate di macOS 26.7 sono comparsi due dispositivi identificati come T6502 e T1057, entrambi riconosciuti dal framework GameController come hardware Apple.

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I profili descrivono controller piuttosto tradizionali, con D-pad, due stick analogici, grilletti, pulsanti dorsali, tasti Home e Menu e sistemi aptici differenti. Il modello T1057 includerebbe inoltre accelerometro e giroscopio.

Il dettaglio più interessante è la presenza di plug-in hardware specifici per entrambi i dispositivi, elemento che rende meno probabile l’ipotesi di semplici riferimenti generici inseriti nel software.

Allo stesso tempo, non significa necessariamente che Apple stia per commercializzare un controller, visto che i codici sono stati rimossi nella seconda Release Candidate di macOS 26.7 e potrebbero riferirsi anche ad hardware interno utilizzato per testare il supporto ai gamepad.

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