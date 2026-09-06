Apple lavora a una videocamera AI e a due controller da gaming

TLDR Riassumi

Secondo Bloomberg, Apple starebbe sviluppando per il 2027 una propria videocamera di sicurezza per la casa, mentre alcune stringhe scoperte in macOS Tahoe 26.7 fanno riferimento a due controller hardware Apple mai annunciati.

Una videocamera Apple che usa l’AI per controllare la casa

La futura videocamera Apple sarebbe progettata con particolare attenzione alla privacy e utilizzerebbe l’intelligenza artificiale per interpretare ciò che accade nell’ambiente senza basarsi esclusivamente sulla registrazione continua di filmati.

Bloomberg parla inoltre di un nuovo servizio Apple dedicato alla sicurezza e al monitoraggio domestico, anche se al momento non sono disponibili dettagli su costi e funzionamento.

La videocamera dovrebbe inserirsi in un ecosistema che Apple sta rapidamente costruendo attorno al nuovo Home Hub, atteso tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027, e alle funzioni già offerte da HomeKit Secure Video.

Con iOS 27, inoltre, l’app Casa può già utilizzare l’intelligenza artificiale per creare riassunti testuali degli eventi rilevati dalle videocamere, selezionare automaticamente i momenti più importanti e raggruppare riprese provenienti da dispositivi differenti.

Apple sta preparando anche un controller?

Nel codice della prima Release Candidate di macOS 26.7 sono comparsi due dispositivi identificati come T6502 e T1057, entrambi riconosciuti dal framework GameController come hardware Apple.

I profili descrivono controller piuttosto tradizionali, con D-pad, due stick analogici, grilletti, pulsanti dorsali, tasti Home e Menu e sistemi aptici differenti. Il modello T1057 includerebbe inoltre accelerometro e giroscopio.

Il dettaglio più interessante è la presenza di plug-in hardware specifici per entrambi i dispositivi, elemento che rende meno probabile l’ipotesi di semplici riferimenti generici inseriti nel software.

Allo stesso tempo, non significa necessariamente che Apple stia per commercializzare un controller, visto che i codici sono stati rimossi nella seconda Release Candidate di macOS 26.7 e potrebbero riferirsi anche ad hardware interno utilizzato per testare il supporto ai gamepad.

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