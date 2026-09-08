Apple prepara quattro grandi novità per la Fotocamera con iOS 27

TLDR Riassumi

L’app Fotocamera su iPhone potrebbe portare tante novità con iOS 27 non ancora annunciate.

Il developer pdfu avrebbe infatti individuato nel codice delle ultime beta riferimenti a quattro strumenti professionali che Apple non ha ancora attivato: istogramma e waveform per l’esposizione, focus peaking, segnalazione delle alte luci bruciate e vera messa a fuoco manuale.

Istogramma e waveform permetterebbero di valutare con precisione l’esposizione senza affidarsi soltanto a ciò che si vede sul display, particolarmente utile quando si scatta sotto una forte luce esterna.

Il focus peaking, invece, evidenzierebbe direttamente sullo schermo le zone realmente a fuoco, una funzione molto comune sulle fotocamere professionali e già disponibile da anni in diverse app fotografiche di terze parti.

Apple starebbe inoltre testando indicatori per segnalare le aree dell’immagine sovraesposte, simili alle classiche “zebra” utilizzate nel mondo video, insieme a una messa a fuoco completamente manuale regolabile tramite slider.

Quest’ultima sarebbe particolarmente interessante, perché oggi l’app Fotocamera consente di bloccare autofocus ed esposizione, ma non permette di scegliere manualmente il piano di messa a fuoco con la precisione offerta dalle applicazioni professionali.

Nel codice sarebbero emersi anche riferimenti alla possibilità di scattare automaticamente più fotografie consecutive utilizzando l’autoscatto, utile soprattutto per foto di gruppo, e a un nuovo sistema di elaborazione pensato per gestire l’apertura variabile attesa sugli iPhone 18 Pro.

Resta però una precisazione fondamentale: nessuna delle quattro funzioni professionali è attualmente disponibile nelle beta di iOS 27, visto che la loro presenza nel codice dimostra che Apple le sta testando, ma non garantisce che verranno attivate nella versione finale.

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