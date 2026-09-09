iPhone Duo, iPhone 18 Pro e molto altro: il grande evento Apple da seguire su iPhoneItalia dalle ore 19!

TLDR Riassumi

Ci siamo. Questa sera dalle 19:00 italiane Apple darà il via a uno degli eventi più importanti degli ultimi anni: “L’alba di nuove sorprese”.

Dopo anni di indiscrezioni, Apple dovrebbe finalmente mostrare il suo primo iPhone pieghevole, un prodotto che potrebbe chiamarsi iPhone Duo e che rappresenterebbe il cambiamento più radicale alla forma di iPhone dai tempi dell’iPhone X.

Durante e subito dopo l’evento, su iPhoneItalia troverete tutte le notizie sui nuovi prodotti, i prezzi italiani, la disponibilità, le caratteristiche e, soprattutto, gli approfondimenti necessari per capire cosa cambia davvero rispetto alle generazioni precedenti.

Quali novità sono attese?

iPhone Duo sarà la vera star della serata

Quello che per mesi è stato indicato come iPhone Ultra dovrebbe in realtà arrivare sul mercato con il nome iPhone Duo, secondo le ultimissime informazioni di Mark Gurman.

Sarà il primo iPhone pieghevole della storia di Apple, con una struttura a libro e due modalità di utilizzo: un display esterno per l’uso quotidiano e un pannello interno molto più grande che dovrebbe avvicinare l’esperienza a quella di un piccolo iPad. Le indiscrezioni parlano di circa 5,5 pollici all’esterno e oltre 7,5 pollici una volta aperto.

Apple avrebbe scelto il nuovo A20 Pro, realizzato con processo produttivo a 2 nanometri, insieme al modem proprietario C2. Sono inoltre attese due fotocamere posteriori da 48 megapixel, una fotocamera frontale da 12 megapixel e una nuova cerniera magnetica.

Per contenere lo spessore, Apple potrebbe rinunciare a Face ID affidandosi invece a Touch ID integrato nel pulsante laterale, una scelta che ricorderebbe alcuni modelli di iPad.

Le ultime indiscrezioni parlano persino del supporto ad Apple Pencil, anche se questo è uno dei dettagli sui quali restano ancora maggiori dubbi.

E poi c’è il prezzo: secondo Bloomberg, iPhone Duo dovrebbe partire da circa 2.000 dollari nella configurazione da 256GB, arrivando vicino ai 3.000 dollari con le capacità superiori. La disponibilità potrebbe inoltre iniziare soltanto da ottobre, qualche settimana dopo gli altri nuovi iPhone.

iPhone 18 Pro e Pro Max: evoluzione fuori, novità importanti dentro

Accanto al Duo arriveranno naturalmente iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max.

Il design dovrebbe rimanere abbastanza vicino a quello della generazione precedente, ma Apple avrebbe lavorato per rendere più uniforme la parte posteriore, riducendo il contrasto tra vetro e telaio in alluminio.

Sulla parte frontale è attesa una Dynamic Island più piccola, grazie allo spostamento di alcuni componenti di Face ID sotto il display, mentre entrambi i modelli dovrebbero utilizzare il nuovo A20 Pro. Particolarmente interessante sarà iPhone 18 Pro Max, visto che le indiscrezioni indicano una batteria più grande, nell’ordine dei 5.100-5.200 mAh, che potrebbe rendere il dispositivo leggermente più spesso e pesante.

Sempre sul Pro Max potrebbe debuttare in esclusiva una nuova fotocamera con apertura variabile, capace di modificare fisicamente l’apertura dell’obiettivo per adattarsi meglio alle condizioni di luce.

Le ultimissime informazioni indicano inoltre un possibile aumento di 100 dollari rispetto ai modelli equivalenti della generazione precedente.

Una particolarità della gamma 2026 sarà l’assenza di iPhone 18 standard: Apple dovrebbe rimandare iPhone 18, iPhone 18e e la nuova generazione di iPhone Air alla primavera del 2027.

Apple Watch Series 12 e Apple Watch Ultra 4

Apple Watch Series 12 non dovrebbe rivoluzionare il design, ma potrebbe introdurre un processore più veloce, miglioramenti legati a salute e fitness e il ritorno di una prestigiosa variante con cassa in ceramica, con Apple che avrebbe testato sia una finitura bianca sia una più scura.

Nel codice di watchOS 27 sono inoltre comparsi riferimenti a una nuova applicazione chiamata Readiness, apparentemente dedicata al recupero fisico e alla valutazione dello stato dell’utente prima degli allenamenti.

Apple Watch Ultra 4 dovrebbe invece mantenere la struttura generale dell’attuale Ultra, aggiungendo il nuovo processore e nuove funzioni legate alla connettività satellitare. Tra le possibilità emerse ci sono Mappe via satellite e l’invio di foto tramite Messaggi anche in assenza di rete cellulare.

AirPods 5

Anche AirPods 5 potrebbero essere presentate questa sera. Apple dovrebbe mantenere una strategia simile all’attuale, proponendo due versioni: una più economica senza cancellazione attiva del rumore e una dotata di ANC.

Tra le novità più probabili troviamo un nuovo chip H3, con miglioramenti nella qualità audio, nella gestione delle connessioni e soprattutto nella latenza. Riferimenti ai nuovi AirPods sono già comparsi nel software Apple, aumentando ulteriormente le possibilità di una presentazione durante l’evento.

Una sorpresa per la casa?

Meno sicura è la parte dedicata alla smart home. Apple sta preparando una nuova Apple TV 4K, un HomePod mini aggiornato e soprattutto il tanto atteso hub domestico con display, pensato per controllare la casa, utilizzare Siri AI, effettuare videochiamate e mostrare informazioni e contenuti.

Il dispositivo dovrebbe avere uno schermo quadrato di circa 6-7 pollici e potrebbe essere proposto sia con una base da appoggio sia in una versione da montare a parete.

Non è però certo che questi prodotti vengano mostrati questa sera, visto che Apple potrebbe preferire un secondo appuntamento tra ottobre e novembre, lasciando l’evento di settembre concentrato soprattutto su iPhone, Apple Watch e AirPods.

Anche nuovi Mac e l’atteso iPad mini OLED sembrano più probabili nelle settimane successive.

Arriveranno anche le date di iOS 27 e degli altri aggiornamenti

La serata servirà infine per conoscere le date definitive dei nuovi sistemi operativi, con Apple che dovrebbe annunciare quando saranno disponibili iOS 27, iPadOS 27, macOS Golden Gate, watchOS 27, tvOS 27 e visionOS 27, oltre a distribuire probabilmente le Release Candidate al termine dell’evento.

iOS 27 sarà particolarmente interessante perché dovrebbe introdurre diverse funzioni studiate espressamente per il nuovo iPhone pieghevole, comprese modalità multitasking più vicine a quelle di iPad.

Appuntamento alle 19 su iPhoneItalia.com!

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