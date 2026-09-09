Né Fold né Ultra, si chiamerà iPhone Duo e costerà meno del previsto (forse)

TLDR Riassumi

A poche ore dall’evento Apple arrivano nuovi dettagli sul primo iPhone pieghevole, e la prima sorpresa potrebbe riguardare proprio il nome.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, Apple avrebbe infatti scelto iPhone Duo come denominazione del dispositivo, abbandonando quindi il nome “iPhone Ultra” utilizzato per mesi nelle indiscrezioni e, secondo alcune fonti, anche internamente.

Una scelta che richiamerebbe direttamente la caratteristica principale del prodotto: la presenza di un display esterno e di un secondo grande schermo pieghevole all’interno.

La buona notizia? Il prezzo sarebbe leggermente inferiore rispetto ad alcune delle stime circolate negli ultimi mesi: la configurazione base da 256GB dovrebbe costare 1.999 dollari, mentre le versioni con maggiore capacità di archiviazione potrebbero arrivare fino a circa 3.000 dollari.

Secondo Gurman, Apple avrebbe superato i propri obiettivi iniziali sui costi di produzione anche a causa dell’aumento dei prezzi delle memorie, riuscendo quindi ad assorbire una parte dei costi sulla versione base per mantenere il prezzo vicino alla soglia dei 2.000 dollari, recuperando maggiormente sulle configurazioni con più memoria.

Rimane naturalmente da capire quale sarà il prezzo in Italia, che potrebbe essere sensibilmente più elevato considerando IVA e differenze di listino. Se il prezzo di 1.999 dollari fosse confermato, in Italia l’iPhone Duo potrebbe partire da circa 2.500 euro.

Un’altra informazione importante riguarda la disponibilità, perché, nonostante la presentazione sia attesa questa sera dalle 19 insieme agli iPhone 18 Pro, iPhone Duo non dovrebbe arrivare nei negozi a settembre. Bloomberg indica una commercializzazione “da ottobre”, confermando quindi le indiscrezioni degli ultimi mesi sui ritardi legati alla complessità produttiva del dispositivo.

Altra notizia riguarda le colorazioni iniziali, che dovrebbero essere soltanto due, bianco e blu scuro, inoltre iPhone Duo dovrebbe utilizzare il nuovo chip A20 Pro insieme al modem proprietario Apple C2, mentre sul retro sarebbero presenti due fotocamere da 48 megapixel. La fotocamera frontale dovrebbe invece utilizzare un sensore da 12 megapixel.

Tra gli altri dettagli vengono citati un nuovo sistema di cerniera magnetica e il supporto ad Apple Pencil. Proprio quest’ultimo punto è particolarmente interessante, perché soltanto pochi giorni fa Gurman aveva riferito che Apple aveva testato una versione più piccola della Pencil per il dispositivo pieghevole, ritenendo però improbabile il suo arrivo sul prodotto finale, ma le informazioni dell’ultima ora sembrano lasciare ancora qualche dubbio.

Ora non ci resta che attendere le 19 di questa sera. Su iPhoneItalia troverete tutti gli aggiornamenti e gli approfondimenti in tempo reale.

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