iPhone 18 Pro potrebbe sorprendere con tre nuovi colori

TLDR Riassumi

Secondo il leaker cinese Fixed Focus Digital, la gamma definitiva di iPhone 18 Pro e Pro Max sarebbe composta da tre colori completamente nuovi rispetto agli attuali iPhone 17 Pro: Dark Cherry, Sky Blue e Black, mentre il tradizionale Silver potrebbe addirittura non essere previsto.

L’informazione arriva mentre, secondo la stessa fonte, iPhone 18 Pro sarebbe ormai entrato nella fase di produzione di massa, quindi in un momento nel quale le caratteristiche estetiche del dispositivo dovrebbero essere ormai definitivamente stabilite. Naturalmente, trattandosi ancora di indiscrezioni, servirà attendere l’evento Apple del 9 settembre per avere conferme.

La colorazione sulla quale ormai convergono praticamente tutte le fonti è Dark Cherry, indicata in passato anche come Burgundy o Deep Red.

Mark Gurman di Bloomberg aveva parlato già mesi fa di un rosso molto profondo, mentre indiscrezioni successive lo hanno descritto come una particolare combinazione tra bordeaux, marrone caffè e una leggera tonalità viola. Non dovrebbe quindi essere un rosso acceso in stile PRODUCT RED, ma una finitura decisamente più scura e sofisticata.

Dark Cherry dovrebbe prendere il posto di Cosmic Orange come colore immediatamente riconoscibile della nuova generazione Pro e, considerando quanto Apple abbia puntato negli ultimi anni su una finitura distintiva per identificare rapidamente ogni nuova gamma, sembra ormai la colorazione con maggiori probabilità di arrivare sul mercato.

La seconda novità sarebbe Sky Blue, una tonalità che Apple conosce già molto bene e che abbiamo visto, con interpretazioni differenti, su MacBook Air e iPhone Air. Non bisogna però immaginare un blu particolarmente acceso. Le attuali finiture Sky Blue di Apple risultano infatti estremamente chiare e, in determinate condizioni di illuminazione, possono sembrare quasi argentate.

La terza colorazione è forse quella che farà più piacere a molti utenti: Black. Apple aveva sorpreso lo scorso anno eliminando dalla gamma iPhone 17 Pro sia una vera variante nera sia il classico Space Gray, lasciando chi preferisce colori più discreti senza la scelta che per anni era stata praticamente una certezza sui modelli professionali.

Le indiscrezioni su iPhone 18 Pro sono state contraddittorie anche su questo punto. Alcune fonti parlavano di Dark Gray, altre sostenevano che Apple avrebbe nuovamente rinunciato al nero, ma Fixed Focus Digital indica adesso esplicitamente Black come una delle tre finiture definitive.

Se l’informazione fosse corretta, Apple cambierebbe quindi completamente la palette rispetto alla generazione precedente, senza mantenere nemmeno uno dei colori di iPhone 17 Pro.

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