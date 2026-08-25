Apple prepara un autunno pieno di novità: Mac mini, AirPods 5, iPad mini OLED e Home Hub

TLDR Riassumi

Oltre ai nuovi iPhone 18 Pro, al primo iPhone pieghevole e agli Apple Watch attesi per settembre, Apple starebbe preparando almeno quattro importanti novità destinate ad ampliare ulteriormente il proprio ecosistema.

Secondo le ultime informazioni di Mark Gurman di Bloomberg, un nuovo Mac mini potrebbe arrivare addirittura nei prossimi giorni, mentre gli AirPods 5 sarebbero candidati al debutto durante l’evento iPhone di settembre. Entro la fine di ottobre dovrebbe poi arrivare un iPad mini completamente rinnovato con display OLED.

A questi prodotti si aggiunge il tanto atteso Home Hub, sul quale sono emersi nuovi dettagli direttamente dal codice di macOS Tahoe 26.7.

Nuovo Mac mini: potrebbe arrivare prima degli iPhone 18

Secondo Gurman, Apple si starebbe preparando a presentare un nuovo Mac mini già nei prossimi giorni, anticipando quindi il tradizionale evento dedicato agli iPhone previsto per settembre.

Apple avrebbe testato internamente configurazioni equipaggiate sia con chip M5 che con chip M6, ma al momento non è chiaro quale generazione sarà effettivamente scelta per il modello destinato alla commercializzazione.

Il Mac mini attuale utilizza chip M4 e M4 Pro ed è sul mercato dalla fine del 2024. Negli ultimi mesi il piccolo desktop Apple avrebbe registrato una domanda particolarmente elevata, soprattutto tra gli utenti che lo utilizzano per eseguire modelli e applicazioni di intelligenza artificiale direttamente in locale.

A complicare la situazione ci sarebbe anche la carenza di chip di memoria, che ha contribuito ad allungare sensibilmente i tempi di consegna di alcune configurazioni.

AirPods 5: due modelli già a settembre

I nuovi AirPods 5 potrebbero essere presentati già durante l’evento di settembre, che secondo le indiscrezioni dovrebbe tenersi mercoledì 9 settembre insieme ai nuovi iPhone.

Come accade con gli AirPods 4, Apple dovrebbe mantenere due diverse versioni:

AirPods 5 standard

AirPods 5 con cancellazione attiva del rumore

Al momento non sono ancora emersi dettagli precisi sulle differenze rispetto all’attuale generazione. I riferimenti ai nuovi auricolari erano però già comparsi nel codice della Release Candidate di macOS Tahoe 26.7, rafforzando l’ipotesi di un lancio relativamente vicino.

Gli AirPods con fotocamere arriveranno invece nel 2027, e ricordiamo che Apple sta sviluppando anche gli AirPods dotati di fotocamere, pensati per sfruttare Visual Intelligence, Siri e le nuove funzionalità di Apple Intelligence. Questi modelli non sarebbero però previsti per il lancio di settembre, con un debutto previsto per il 2027.

iPad mini OLED atteso entro fine ottobre

Apple starebbe pianificando il lancio del prossimo iPad mini entro la fine di ottobre, con quello che potrebbe essere uno degli aggiornamenti più importanti mai realizzati per il tablet compatto.

La principale novità dovrebbe essere il passaggio dal pannello LCD a un display OLED, con questa tecnologia che consentirebbe di ottenere neri reali, un contrasto superiore e colori più ricchi rispetto allo schermo dell’attuale generazione.

Apple ha già introdotto l’OLED sugli iPad Pro nel 2024, mentre iPad mini, iPad Air e iPad base continuano ancora oggi a utilizzare display LCD.

Secondo le indiscrezioni circolate negli ultimi mesi, il prossimo iPad mini potrebbe quindi introdurre almeno quattro miglioramenti principali:

display OLED

nuovo sistema di altoparlanti

maggiore resistenza all’acqua

nuovo processore A19 Pro o A20

L’attuale modello, presentato nell’ottobre 2024, utilizza invece il chip A17 Pro.

Il passaggio all’OLED potrebbe però avere conseguenze anche sul prezzo. I pannelli di questo tipo hanno infatti costi produttivi superiori rispetto agli LCD, quindi non è escluso che Apple possa aumentare il prezzo di partenza del nuovo iPad mini.

Home Hub riconoscerà chi si trova davanti allo schermo

Tra i prodotti più interessanti in preparazione c’è poi il nuovo dispositivo Apple dedicato alla casa. Il codice trovato all’interno di macOS Tahoe 26.7 ha rivelato nuovi dettagli sull’Home Hub, mostrando che il dispositivo supporterà più utenti e sarà in grado di capire automaticamente chi si trova davanti allo schermo.

Apple utilizza nel codice il termine “ambient sensing”, che sembrerebbe indicare un sistema basato su fotocamere e altri sensori per identificare la presenza e verificare l’identità dell’utente.

L’Home Hub potrebbe quindi cambiare automaticamente profilo in base alla persona presente nella stanza, mostrando contenuti personali differenti per ogni componente della famiglia. Il codice fa inoltre riferimento a situazioni in cui il dispositivo chiede all’utente di posizionarsi davanti alla fotocamera prima di accedere ai propri contenuti personali.

Le informazioni trovate nel software confermano inoltre l’esistenza di due differenti configurazioni dell’Home Hub. Una versione dovrebbe utilizzare una base con altoparlante e poter essere appoggiata su un tavolo o un mobile, mentre una seconda variante sarebbe progettata per essere installata direttamente a parete.

Il dispositivo dovrebbe avere uno schermo quadrato da circa 7 pollici e un sistema operativo fortemente derivato da tvOS. La schermata principale dovrebbe essere costruita attorno a una galleria di widget, con la possibilità di utilizzare anche contenuti e widget provenienti dall’iPhone collegato.

Al centro dell’esperienza ci sarà naturalmente Siri AI, fondamentale per controllare la casa, accedere alle informazioni personali e interagire con le applicazioni.

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