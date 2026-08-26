Ecco il video di presentazione dell’iPhone pieghevole (o quasi)

TLDR Riassumi

Manca ormai poco all’atteso evento Apple di settembre e il primo iPhone pieghevole continua a essere protagonista di indiscrezioni sempre più dettagliate.

Da una parte circolano infatti alcune presunte immagini della scheda madre del dispositivo, dall’altra è stato pubblicato un concept video particolarmente realistico che prova a immaginare persino il breve video con cui Apple potrebbe presentare il suo primo pieghevole.

Le immagini più interessanti arrivano dai social network cinesi e da X, dove sono stati pubblicati foto e video che mostrerebbero alcuni circuiti destinati proprio all’iPhone pieghevole.

Tra i componenti identificati compaiono quello che dovrebbe essere il processore, un connettore dedicato alla cerniera e diversi collegamenti flex, elementi particolarmente importanti su uno smartphone composto da due sezioni che devono comunicare continuamente tra loro. Uno schema pubblicato anche dal fornitore di componenti per riparazioni MIJING sembra inoltre mostrare gli stessi elementi utilizzando la numerazione normalmente adottata dall’industria cinese delle riparazioni.

Tra l’altro, da un recente sondaggio emerge che il 75% degli adulti americani intervistati non comprerà l’iPhone Ultra. In media, gli adulti statunitensi hanno dichiarato di essere disposti a spendere solo 781 dollari per un iPhone pieghevole, circa 48 dollari in meno rispetto al prezzo di partenza di 799 dollari dell’iPhone 17 standard. La generazione Z si è dimostrata la più disposta a spendere, con una media di 919 dollari, seguita dai millennial con 859 dollari, dalla generazione X con 690 dollari e dai baby boomer con 572 dollari. Questa discrepanza tra i prezzi previsti e quanto gli acquirenti sono effettivamente disposti a pagare evidenzia quanto un dispositivo da oltre 2.000 dollari sia fuori dalla portata della maggior parte delle persone.

Parallelamente alle presunte immagini hardware, il designer Gunhoo Lee ha realizzato un concept video che prova a immaginare una presentazione Apple di iPhone Ultra.

Nel video compaiono praticamente tutte le caratteristiche che ormai vengono associate con maggiore insistenza al primo pieghevole di Apple: grande display interno, cerniera evoluta, Touch ID, doppia batteria e nuovo chip Apple Silicon.

Il risultato è interessante soprattutto perché permette di visualizzare un prodotto che, sulla carta, dovrebbe essere piuttosto diverso dagli attuali iPhone.

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