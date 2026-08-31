Apple Watch 12 e Apple Watch Ultra 4, trapelano nuove informazioni prima del lancio

TLDR Riassumi

Mancano ormai pochi giorni all’evento Apple del 9 settembre e iniziano a emergere indicazioni più precise su Apple Watch Series 12 e Apple Watch Ultra 4.

Secondo le ultime informazioni di Mark Gurman di Bloomberg, Apple starebbe infatti preparando un nuovo chip più veloce, un sistema di monitoraggio cardiaco più continuo e una profonda revisione del modo in cui vengono mostrati i dati raccolti durante la giornata. Per Series 12 potrebbe inoltre tornare una delle finiture più particolari mai utilizzate dall’azienda: la cassa in ceramica.

Apple Watch potrebbe controllare il battito per tutta la giornata

La novità potenzialmente più interessante riguarda il sensore cardiaco. Apple starebbe testando un sistema che permette ad Apple Watch di raccogliere continuamente i dati sulla frequenza cardiaca durante l’intera giornata, anziché affidarsi principalmente alle rilevazioni periodiche e a quelle effettuate durante gli allenamenti.

Un flusso di dati più continuo potrebbe consentire di costruire metriche molto più dettagliate su recupero, stress, qualità del sonno e stato generale dell’organismo, ed è proprio qui che Apple sembra intenzionata a intervenire anche sul software.

Gurman parla infatti di una revisione delle applicazioni Salute e Fitness, che dovrebbero mostrare più indicatori legati al benessere e rendere le informazioni raccolte dall’orologio più semplici da interpretare, seguendo in parte l’approccio utilizzato da servizi come Whoop e Oura. Non basterebbe più, quindi, osservare semplicemente anelli, passi e calorie, ma l’obiettivo sarebbe aiutare l’utente a capire meglio cosa sta succedendo al proprio corpo.

Torna l’Apple Watch in ceramica

Per Apple Watch Series 12 si fa inoltre sempre più concreta l’ipotesi del ritorno della cassa in ceramica, assente dalla gamma ormai da diversi anni.

Apple avrebbe testato sia una versione bianca sia una nuova variante grigio scuro, richiamando quanto fatto nel 2017 con Apple Watch Series 3 Edition. La ceramica è sempre stata una delle finiture più particolari della storia di Apple Watch, grazie a una superficie estremamente liscia, lucida e resistente ai graffi, ma anche decisamente più costosa rispetto alle versioni tradizionali.

Il suo ritorno consentirebbe inoltre ad Apple di ricreare una variante particolarmente premium di Series 12, distinguendola maggiormente dal modello standard senza dover modificare completamente la forma della cassa.

Un nuovo chip più veloce

Series 12 e Ultra 4 dovrebbero ricevere anche un nuovo chip della famiglia S, probabilmente denominato S11 o S12, anche se il nome definitivo non è ancora noto.

La novità è più importante di quanto possa sembrare, perché Apple Watch Series 11 e Ultra 3 utilizzano ancora il chip S10 già visto sulla generazione precedente e, dal punto di vista della CPU, gli aggiornamenti realmente significativi sono diventati piuttosto rari negli ultimi anni.

Il nuovo processore dovrebbe quindi offrire il primo salto prestazionale concreto dopo diverse generazioni e potrebbe diventare particolarmente importante con le nuove funzioni di Siri e con una maggiore elaborazione dei dati direttamente sul dispositivo.

Niente Touch ID e niente grande redesign

Gurman non si aspetta cambiamenti importanti al design né su Series 12 né su Apple Watch Ultra 4, rendendo anche poco credibile l’indiscrezione che parlava dell’arrivo di Touch ID integrato nel display o nel pulsante laterale.

Anche il rumor relativo a nuovi sensori inseriti direttamente nel cinturino non ha ricevuto ulteriori conferme e, almeno per ora, sembra decisamente meno solido.

Il vero redesign di Apple Watch sarebbe invece previsto tra il 2027 e il 2028, quando Apple potrebbe intervenire in maniera molto più profonda sulla struttura dell’orologio. Nel frattempo continua anche lo sviluppo del tanto atteso sistema non invasivo per il monitoraggio della glicemia, ma l’obiettivo interno sarebbe quello di portarlo sul mercato soltanto verso il 2030.

Series 12 e Ultra 4 sembrano quindi destinati a essere aggiornamenti meno appariscenti esteticamente, ma proprio le novità legate alla salute potrebbero renderli più interessanti del previsto. Se Apple riuscirà davvero a trasformare la quantità enorme di dati raccolti dall’orologio in informazioni semplici su recupero, benessere e forma fisica, il passo avanti potrebbe risultare molto più importante di un semplice cambio di design.

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