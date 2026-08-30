In arrivo una nuova Apple Pencil per l’iPhone pieghevole?

TLDR Riassumi

Il primo iPhone pieghevole potrebbe avvicinarsi molto più di quanto immaginiamo al concetto di un piccolo iPad, tanto che durante lo sviluppo l’azienda avrebbe realizzato e testato una Apple Pencil progettata appositamente per iPhone Ultra.

L’indiscrezione arriva da Mark Gurman di Bloomberg, secondo cui Apple non si sarebbe limitata a valutare teoricamente il supporto allo stilo, ma avrebbe effettivamente creato diversi prototipi e sperimentato internamente una Pencil più piccola rispetto ai modelli utilizzati oggi su iPad. Il progetto, tuttavia, sembra destinato a rimanere nei laboratori di Cupertino e difficilmente dovrebbe essere presentato insieme al nuovo dispositivo.

Una Apple Pencil più corta pensata per iPhone Ultra

Il prototipo sarebbe stato adattato alle dimensioni molto particolari del nuovo pieghevole. Secondo Gurman, si trattava infatti di una Apple Pencil più corta e compatta, progettata per potersi agganciare magneticamente al fianco dell’iPhone Ultra e ricaricarsi direttamente dal dispositivo, riprendendo quindi la stessa filosofia adottata da Apple sugli iPad più recenti.

Ricordiamo che il nuovo iPhone dovrebbe offrire un display esterno da circa 5,5 pollici e soprattutto uno schermo interno intorno ai 7,8 pollici, abbastanza grande da rendere più interessanti attività come prendere appunti, disegnare, modificare documenti o lavorare su applicazioni con interfacce più vicine a quelle di iPad.

Una volta aperto, iPhone Ultra potrebbe essere il primo iPhone sul quale una Pencil avrebbe realmente senso.

Perché Apple potrebbe aver cambiato idea

Il prototipo avrebbe dovuto rimanere magneticamente agganciato al lato del dispositivo, una posizione che su iPad funziona bene soprattutto quando il tablet viene utilizzato in orizzontale, ma che su uno smartphone pieghevole avrebbe potuto risultare più scomoda durante l’utilizzo quotidiano.

C’è poi una questione ancora più delicata: il display interno pieghevole. Secondo quanto riportato in queste ore l’utilizzo dello stilo poteva lasciare segni sulla superficie interna, inevitabilmente più delicata rispetto al vetro tradizionale degli attuali iPhone. Insomma, un compromesso difficile da accettare su quello che dovrebbe diventare il modello più costoso dell’intera gamma Apple.

Per questo motivo Gurman ritiene improbabile che la Apple Pencil dedicata venga effettivamente commercializzata insieme al dispositivo, anche se il fatto che Apple sia arrivata a realizzare e provare internamente un accessorio specifico suggerisce quanto profondamente l’azienda abbia studiato nuovi modi di utilizzare il grande display interno.

Prodotti consigliati

In qualità di Affiliato Amazon, iPhoneItalia riceve un guadagno dagli acquisti idonei.