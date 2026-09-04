iPhone Ultra potrebbe essere quasi introvabile

TLDR Riassumi

Mancano ormai pochi giorni alla presentazione del primo iPhone pieghevole, ma la produzione di iPhone Ultra starebbe procedendo molto più lentamente del previsto.

Secondo un nuovo report di Nikkei Asia, alla fine di agosto Apple riusciva a produrre soltanto “poche centinaia di unità al giorno”, principalmente a causa degli standard qualitativi particolarmente elevati richiesti per un dispositivo decisamente più complesso rispetto a un iPhone tradizionale.

Il principale ostacolo non sembra quindi essere rappresentato dalle scorte dei componenti, ma dalle rese produttive. Apple avrebbe effettuato durante agosto un’ulteriore fase di verifica prima dell’avvio della produzione commerciale, concentrandosi soprattutto sulla planarità del display quando il dispositivo è aperto e sul funzionamento della cerniera.

Proprio cerniera e display erano già stati indicati nei mesi scorsi come due degli elementi più difficili da portare agli standard richiesti da Apple e alcuni problemi sembravano essere stati risolti durante le precedenti fasi di test, ma le verifiche aggiuntive avrebbero comunque ritardato di diverse settimane l’aumento dei volumi.

Tra l’altro, Ming-Chi Kuo aveva già stimato soltanto 500.000-1 milione di unità prodotte nel terzo trimestre, con tempi di consegna che potrebbero allungarsi fino a quattro-sei settimane o anche oltre. Altre fonti hanno persino ipotizzato un lancio iniziale limitato agli Stati Uniti, seguito successivamente da altri mercati, anche se questa possibilità non è stata confermata e resta da prendere con cautela.

Le informazioni più recenti di Mark Gurman continuano invece a indicare una commercializzazione molto vicina a quella di iPhone 18 Pro, quindi nello stesso periodo o al massimo poche settimane dopo.

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