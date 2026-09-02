iPhone 18 Pro senza colorazione in nero?

TLDR Riassumi

Manca ormai pochissimo alla presentazione degli iPhone 18 Pro e proprio sulle colorazioni sembra essersi aperto un piccolo dibattito.

Sonny Dickson, fonte che negli anni ha anticipato diversi dettagli sui prodotti Apple, ha pubblicato un’immagine che mostrerebbe alcuni carrellini SIM destinati ai nuovi modelli Pro, apparentemente realizzati in tre diverse tonalità: Dark Cherry, Sky Blue e Silver.

Se questi componenti appartenessero effettivamente alla produzione finale, ci sarebbe una sorpresa: iPhone 18 Pro potrebbe non essere disponibile in nero, nonostante un’indiscrezione circolata soltanto poche ore fa sostenesse il contrario.

Sulle prime due colorazioni non dovrebbero invece esserci dubbi.

Dark Cherry dovrebbe essere il colore simbolo degli iPhone 18 Pro di quest’anno, prendendo il posto del Cosmic Orange utilizzato sulla generazione precedente. Le indiscrezioni descrivono una tonalità molto scura, a metà tra rosso vino, borgogna e viola, quindi decisamente meno accesa rispetto all’arancione scelto da Apple per gli iPhone 17 Pro.

L’altra novità dovrebbe essere Sky Blue, chiamata Light Blue nelle indiscrezioni precedenti, una tonalità chiara che potrebbe ricordare in parte il Sierra Blue utilizzato ai tempi di iPhone 13 Pro.

E per il terzo colore? Le immagini pubblicate oggi da Dickson mostrano un carrellino SIM Silver, mentre non ce n’è uno nero.

Dickson ha inoltre spiegato che queste sarebbero le uniche tre colorazioni incontrate negli ultimi mesi. In realtà lo stesso leaker aveva mostrato a maggio alcuni dummy di iPhone 18 Pro anche in nero, ma secondo la sua ricostruzione i produttori di modelli dimostrativi realizzano praticamente ogni anno una variante Black, anche quando Apple decide poi di non commercializzarla.

La possibilità che il nero venga nuovamente escluso non sarebbe quindi così sorprendente. Già ad aprile Instant Digital aveva anticipato che Apple avrebbe potuto rinunciare completamente a questa tonalità e, con gli iPhone 17 Pro, Apple aveva già fatto una scelta simile eliminando dalla gamma sia il nero sia il classico grigio scuro.

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