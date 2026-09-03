iPhone Ultra potrebbe superare i 2.000 dollari, chi lo comprerà?

Mancano pochi giorni all’evento Apple del 9 settembre e il primo iPhone pieghevole sarà quasi certamente tr ai protagonisti. Un nuovo report di TrendForce prova ora a mettere insieme prezzo e principali caratteristiche tecniche del dispositivo, delineando quello che potrebbe diventare senza difficoltà l’iPhone più costoso mai realizzato.
Secondo la società di analisi, il modello pieghevole dovrebbe partire negli Stati Uniti da una cifra compresa tra 2.099 e 2.299 dollari, mentre le configurazioni più costose potrebbero addirittura superare la soglia dei 3.000 dollari. TrendForce sottolinea comunque che si tratta di stime basate sulle informazioni attualmente disponibili e non di prezzi ufficiali Apple.
In Italia, i prezzo potrebbero quindi partire da almeno 2.500€ per il modello “base”.
Il dispositivo dovrebbe adottare un formato a libro, con un display OLED esterno da circa 5,5 pollici e un pannello interno da circa 7,8 pollici, quest’ultimo con tecnologia ProMotion e refresh rate fino a 120 Hz.
Il cuore del nuovo iPhone dovrebbe essere il chip A20 Pro realizzato con processo produttivo TSMC a 2 nanometri, accompagnato da 12 GB di RAM. Le capacità di archiviazione indicate sarebbero 256 GB, 512 GB, 1 TB e, per la prima volta su un iPhone, addirittura 2 TB.
Proprio quest’ultima configurazione potrebbe essere una delle responsabili del superamento dei 3.000 dollari indicato da TrendForce.
Una delle scelte più particolari dovrebbe riguardare il sistema di autenticazione, visto che le indiscrezioni continuano infatti a indicare un Touch ID integrato nel pulsante laterale, soluzione che Apple avrebbe preferito a Face ID per ridurre lo spazio occupato dai componenti interni e mantenere il dispositivo molto sottile quando viene aperto.
Anche il comparto fotografico dovrebbe essere più limitatorispetto a quello degli iPhone 18 Pro. Le stime parlano di una fotocamera frontale da 24 megapixel e di due sensori posteriori da 48 megapixel, uno principale e uno ultra-grandangolare. Mancerebbe quindi il teleobiettivo, un compromesso non proprio irrilevante su uno smartphone con un prezzo superiore ai 2.000 dollari. Diverse indiscrezioni precedenti convergono proprio su questa configurazione.
TrendForce continua a utilizzare anche il nome provvisorio “iPhone 18 Fold”, ma diverse fonti indicano ormai da mesi che Apple avrebbe scelto la denominazione iPhone Ultra.
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