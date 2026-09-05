Apple prepara oltre 10 nuovi iPhone entro il 2028

TLDR Riassumi

Apple non starebbe lavorando soltanto ai nuovi iPhone in arrivo la prossima settimana, ma avrebbe già definito buona parte della propria roadmap fino al 2028, con oltre dieci nuovi modelli in sviluppo e alcuni cambiamenti molto più profondi rispetto ai normali aggiornamenti annuali.

Secondo le ultime informazioni riportate da Mark Gurman di Bloomberg, il percorso inizierà già il 9 settembre con iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e soprattutto con il primo iPhone pieghevole, ma sarà il 2027 a segnare probabilmente il vero punto di svolta.

iPhone Ultra apre la nuova era dei pieghevoli

Il primo pieghevole Apple dovrebbe arrivare quest’anno con dimensioni paragonabili a quelle di un passaporto quando chiuso, Touch ID, una cerniera di nuova generazione e un prezzo superiore ai 2.000 dollari.

Nel 2027 Apple avrebbe già in programma una seconda generazione, attualmente in fase avanzata di test, mentre nel 2028 dovrebbe arrivare un terzo modello con display esterno e interno leggermente più grandi.

L’iPhone pieghevole sembra quindi destinato a diventare una vera famiglia di prodotti e non un semplice esperimento isolato.

Nuove info sugli iPhone 18 Pro

Per quanto riguarda gli iPhone 18 Pro, emergono nuovi dettagli sulla fotocamera principale con apertura meccanica variabile.

La funzione sarebbe prevista almeno su iPhone 18 Pro Max e potrebbe arrivare anche sul modello Pro più piccolo. Finora si era parlato soprattutto dell’esistenza di questo nuovo sistema, ma senza indicazioni precise sul suo utilizzo. Secondo Gurman, servirà a regolare in maniera più precisa la quantità di luce che raggiunge il sensore e il controllo della profondità di campo.

Con un’apertura fisicamente regolabile, iPhone 18 Pro potrebbe offrire un maggiore controllo sul risultato già in fase di scatto: un’apertura più ampia permetterebbe di far entrare più luce e ridurre la profondità di campo, mentre un’apertura più chiusa potrebbe mantenere a fuoco una porzione maggiore della scena.

Naturalmente le dimensioni ridotte del sensore di uno smartphone continueranno a imporre alcuni limiti rispetto a fotocamere mirrorless e DSLR, quindi non bisogna aspettarsi risultati identici a quelli ottenuti con grandi obiettivi fotografici.

Il nuovo report parla inoltre di una maggiore autonomia e di una camera di vapore migliorata sui due iPhone 18 Pro.

L’A20 Pro dovrebbe essere realizzato con processo produttivo TSMC a 2 nanometri, con ulteriori benefici sul fronte delle prestazioni e dell’efficienza energetica.

Gurman ribadisce inoltre l’arrivo del modem C2 sviluppato internamente da Apple per gli iPhone 18 Pro.

Nel 2027 il più grande redesign dai tempi di iPhone X

La novità più importante dovrebbe però riguardare i modelli Pro del 2027, anno del ventesimo anniversario dell’iPhone.

Gurman descrive un design con vetro curvo su tutti gli angoli e lungo i bordi, cornici ancora più sottili e un aspetto molto più vicino a una superficie continua di vetro. Secondo Bloomberg, si tratterebbe del cambiamento più importante della linea Pro dai tempi di iPhone X.

Non sarebbe soltanto un aggiornamento estetico: Apple lavora da tempo a un iPhone quasi privo di interruzioni sulla parte frontale, con l’obiettivo di nascondere progressivamente sensori e fotocamere sotto il display.

Cambia anche il calendario degli iPhone

Dal 2027 Apple dovrebbe inoltre separare maggiormente i lanci durante l’anno.

iPhone 18 e iPhone 18e sarebbero infatti previsti per la primavera, mentre l’autunno rimarrebbe dedicato ai modelli Pro, al nuovo pieghevole e agli altri dispositivi di fascia alta. Anche iPhone Air 2 dovrebbe arrivare con diversi miglioramenti, tra cui una seconda fotocamera ultra-grandangolare, un chip più veloce e una maggiore autonomia.

Si conferma quindi una strategia già emersa negli ultimi mesi: Apple vuole distribuire gli iPhone su più finestre dell’anno, evitando di concentrare tutta la gamma in un unico evento autunnale.

Il primo passo arriverà comunque tra pochi giorni: Apple terrà il suo evento speciale il 9 settembre alle 19:00 italiane, con approfondimenti che potrete seguire qui su iPhoneItalia.

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