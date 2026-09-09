Apple Store offline a poche ore dall’evento

TLDR Riassumi

Apple Store è ufficialmente offline a poche ore dall’evento più importante dell’anno, con Apple che ha temporaneamente chiuso il proprio negozio online in vista delle presentazioni di questa sera, quando alle 19:00 italiane prenderà il via l’evento speciale “L’alba di nuove sorprese”.

Apple conferma l’appuntamento sul proprio sito ufficiale e permetterà di seguire la presentazione attraverso apple.com e l’app Apple TV.

Tra le novità sono attesi il nuovo iPhone Duo (il primo iPhone pieghevole della storia), gli iPhone 18 Pro e Pro Max, oltre a nuovi Apple Watch e AirPods.

E proprio dalle 19, su iPhoneItalia troverete tutte le novità in tempo reale, con articoli dedicati ai singoli prodotti, prezzi italiani, disponibilità, confronti e approfondimenti durante e subito dopo la presentazione.

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