Apple Store offline a poche ore dall’evento

Apple Store è offline a poche ore dall’evento di questa sera. Attesi iPhone Duo, iPhone 18 Pro, Apple Watch Series 12, Ultra 4 e AirPods 5.

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apple store offline

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Apple Store è ufficialmente offline a poche ore dall’evento più importante dell’anno, con Apple che  ha temporaneamente chiuso il proprio negozio online in vista delle presentazioni di questa sera, quando alle 19:00 italiane prenderà il via l’evento speciale “L’alba di nuove sorprese”.

Apple conferma l’appuntamento sul proprio sito ufficiale e permetterà di seguire la presentazione attraverso apple.com e l’app Apple TV.

iPhone Duo, iPhone 18 Pro e molto altro: il grande evento Apple da seguire su iPhoneItalia dalle ore 19!
iPhone Duo, iPhone 18 Pro e molto altro: il grande evento Apple da seguire su iPhoneItalia dalle ore 19!

Tra le novità sono attesi il nuovo iPhone Duo (il primo iPhone pieghevole della storia), gli iPhone 18 Pro e Pro Max, oltre a nuovi Apple Watch e AirPods.

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E proprio dalle 19, su iPhoneItalia troverete tutte le novità in tempo reale, con articoli dedicati ai singoli prodotti, prezzi italiani, disponibilità, confronti e approfondimenti durante e subito dopo la presentazione.

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