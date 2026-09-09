Apple annuncia la data di uscita di iOS 27

L'aggiornamento arriva lunedì 14 settembre su tutti gli iPhone compatibili, quattro giorni prima del debutto di iPhone 18 Pro

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ios 27 lockscreen

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Durante l’evento di oggi, dedicato a iPhone 18 Pro, AirPods 5 e Apple Watch Series 12, Apple ha comunicato la data di rilascio di iOS 27: l’aggiornamento sarà disponibile per tutti gli utenti con un iPhone compatibile lunedì 14 settembre.

Quali iPhone sono compatibili con iOS 27

Apple non taglia fuori nessun modello rispetto allo scorso anno: l’elenco dei dispositivi supportati da iOS 27 è identico a quello di iOS 26. In pratica, l’aggiornamento è disponibile a partire dalla serie iPhone 11.

  • iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max
  • iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max e 17e
  • iPhone Air
  • iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max e 16e
  • iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max
  • iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max
  • iPhone 13, 13 mini, 13 Pro e 13 Pro Max
  • iPhone 12, 12 mini, 12 Pro e 12 Pro Max
  • iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max
  • iPhone SE (seconda generazione e successivi)

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