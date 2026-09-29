iPhone Duo, produzione in difficoltà: poche unità disponibili al lancio?

TLDR Riassumi

Apple potrebbe avere qualche difficoltà a produrre iPhone Duo nelle quantità previste in vista del lancio del 23 ottobre.

Secondo un nuovo report proveniente dalla catena di fornitura di Foxconn, il rendimento delle linee di assemblaggio del primo iPhone pieghevole sarebbe ancora relativamente basso, con possibili conseguenze sulla disponibilità iniziale.

Una fonte vicina alla supply chain di Foxconn sostiene che soltanto poco più del 60% degli iPhone Duo assemblati riusciva a superare gli standard produttivi richiesti.

Foxconn starebbe quindi modificando continuamente macchinari, processi di assemblaggio e parametri produttivi per migliorare la resa.

Le difficoltà non riguarderebbero soltanto l’assemblaggio finale, visto che anche i display OLED pieghevoli prodotti da Samsung Display e alcuni componenti della cerniera avrebbero registrato rese inferiori alle aspettative, ritardi e modifiche progettuali.

Apple avrebbe inoltre sperimentato l’utilizzo del Liquid Metal per alcuni elementi della cerniera prima di rivedere il progetto in vista della produzione di massa.

Secondo il report, Apple avrebbe fissato un obiettivo globale compreso tra 6 e 8 milioni di unità per il 2026.

Si tratta di numeri sensibilmente inferiori rispetto ai circa 20-30 milioni di dispositivi che un singolo modello Pro o Pro Max può raggiungere durante un intero ciclo commerciale, e un’altra fonte retail sostiene che le indicazioni di vendita fornite da Apple supererebbero comunque i 5 milioni di unità.

Le difficoltà produttive potrebbero quindi rendere iPhone Duo particolarmente difficile da trovare durante le prime settimane di commercializzazione.

Ricordiamo che Apple aprirà i preordini di iPhone Duo in Italia alle 14:00 del 16 ottobre, mentre la disponibilità nei negozi partirà il 23 ottobre. I prezzi partono da 2.369€ per il modello da 256 GB.

Considerando il prezzo particolarmente elevato e le possibili difficoltà produttive iniziali, sarà interessante capire quale sarà la reale domanda per il primo iPhone pieghevole e soprattutto quanto rapidamente Apple riuscirà a stabilizzare la produzione.

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