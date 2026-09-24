Problemi su iPhone 18 Pro, Apple conferma che il fix sta arrivando

TLDR Riassumi

Alcuni utenti che hanno acquistato iPhone 18 Pro o iPhone 18 Pro Max si sono ritrovati davanti a improvvisi blocchi e riavvii del dispositivo, e oggi Apple ha confermato che il problema è di natura software e che una correzione arriverà già all’inizio della prossima settimana.

Il bug era emerso poco dopo l’arrivo dei nuovi modelli sul mercato e sembra manifestarsi soprattutto in seguito a un tentativo fallito di autenticazione con Face ID all’interno di applicazioni protette. In alcune circostanze l’iPhone smette completamente di rispondere ai comandi touch, rimane bloccato per qualche secondo e successivamente si riavvia da solo.

Apple ha confermato di essere al lavoro su un aggiornamento software destinato a risolvere il problema, con un rilascio previsto nei primi giorni della prossima settimana. Non è stato ancora specificato quale sarà il numero di versione dell’aggiornamento e quindi, almeno per il momento, non è possibile sapere se arriverà come piccolo update di iOS 27 o all’interno di una release più ampia.

La conferma mette fine soprattutto ai dubbi sulla natura del problema, visto che nei giorni scorsi alcuni utenti avevano infatti contattato l’assistenza Apple e, in almeno alcuni casi, erano arrivati perfino alla sostituzione completa dell’iPhone pensando a un difetto del sistema Face ID.

Il comportamento sembra essere abbastanza specifico: durante l’accesso a un’applicazione protetta tramite Face ID, un primo riconoscimento fallisce e, tentando nuovamente l’autenticazione, l’iPhone può smettere di rispondere al touch per poi riavviarsi dopo pochi secondi.

Tra le situazioni segnalate ci sono l’apertura dell’app Password, l’accesso alle schede private di Safari e l’autenticazione in altre applicazioni protette tramite Face ID. Il problema, almeno nei test effettuati finora, non sembra invece manifestarsi normalmente durante il semplice sblocco dell’iPhone dalla schermata di blocco.

Dopo il riavvio è inoltre possibile trovare nelle impostazioni di analisi di iOS un cosiddetto panic log, segnale che non si tratta semplicemente di un’app che va in crash ma di un errore capace di provocare il riavvio dell’intero sistema.

Le testimonianze pubblicate online mostrano casi molto simili, con diversi possessori di iPhone 18 Pro e Pro Max che descrivono blocchi immediatamente successivi a un’autenticazione Face ID fallita. Il numero complessivo di dispositivi interessati resta comunque impossibile da stabilire e il problema non colpisce tutti gli utenti.

E fino al rilascio dell’update?

Non esiste al momento una procedura ufficiale pubblicata da Apple per aggirare il bug, ma il comportamento individuato suggerisce che il problema riguardi soprattutto i tentativi ripetuti di Face ID all’interno delle app protette.

Se il riconoscimento fallisce e l’iPhone sembra comportarsi in modo anomalo, passare all’inserimento manuale del codice può quindi essere una soluzione temporanea più prudente rispetto a continuare a richiedere immediatamente una nuova scansione.

Soprattutto, non sembra necessario inizializzare l’iPhone o ricorrere alla sostituzione del dispositivo soltanto per questo specifico problema. L’aggiornamento correttivo dovrebbe arrivare nel giro di pochi giorni.

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