Apple cambia idea su una funzione di iOS 27: resterà esclusiva di iPhone 18 Pro

TLDR Riassumi

Apple ha corretto (silenziosamente) una delle informazioni pubblicate durante il lancio degli iPhone 18 Pro, restringendo la compatibilità dei nuovi controlli Texture e Grana degli Stili fotografici.

Al momento della presentazione, la nota ufficiale di Apple indicava infatti che queste funzioni sarebbero state disponibili con iOS 27 sugli iPhone compatibili con l’ultima generazione degli Stili fotografici. Una definizione che comprende modelli precedenti agli iPhone 18 Pro. e la frase originale è ancora visibile in alcune versioni internazionali del comunicato Apple.

La pagina statunitense è stata però successivamente modificata e oggi specifica che Texture e Grana sono disponibili soltanto per le fotografie scattate con iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, oltre che con le fotocamere Ultra Wide, Main e Center Stage di iPhone Duo.

Il punto è che iPhone 16 e iPhone 17 supportano gli Stili fotografici, ma non queste novità

Apple continua a indicare gli Stili fotografici di ultima generazione tra le caratteristiche fotografiche di iPhone 16 Pro, iPhone 17 e iPhone 17 Pro, così come di iPhone Air, quindi seguendo quindi la formulazione iniziale utilizzata da Apple, era naturale aspettarsi che anche questi dispositivi ricevessero Texture e Grana con iOS 27.

La guida ufficiale aggiornata di iOS 27 elimina però ogni dubbio: Apple scrive esplicitamente che solo sui modelli iPhone 18 Pro è possibile modificare la texture di una fotografia, scegliendo effetti come Soft Skin, Glow o Film e aggiungendo successivamente la grana.

Gli iPhone precedenti mantengono quindi gli Stili fotografici e i relativi controlli su tono, colore e intensità, ma non ricevono queste due nuove regolazioni.

A cosa servono Texture e Grana

Gli Stili fotografici non sono semplici filtri applicati alla fotografia dopo lo scatto, visto che il sistema interviene in maniera selettiva sui colori e sulle tonalità dell’immagine cercando, ad esempio, di preservare correttamente l’incarnato. Con iPhone 18 Pro Apple ha aggiunto un ulteriore livello di personalizzazione.

Texture permette di modificare la resa della superficie dell’immagine, ad esempio rendendo la pelle più morbida o introducendo un aspetto più cinematografico, mentre Grana può aggiungere il tipico effetto visivo della pellicola fotografica. Apple consente inoltre di regolarne l’intensità direttamente dall’app Fotocamera.

Apple ha cambiato idea o si trattava di un errore?

Apple non ha spiegato perché abbia modificato la nota né ha dichiarato se la funzione fosse stata inizialmente pianificata anche per i modelli precedenti, è quindi possibile che la prima formulazione fosse semplicemente sbagliata, magari perché troppo generica, e che Texture e Grana siano sempre state progettate per l’hardware fotografico della nuova generazione.

Resta però il fatto che la frase originale indicava inequivocabilmente tutti i modelli compatibili con gli Stili fotografici di ultima generazione, mentre quella attuale cita soltanto iPhone 18 Pro e iPhone Duo. Alcune pagine Apple fuori dagli Stati Uniti riportano ancora la formulazione precedente, segno che l’aggiornamento della documentazione non è stato uniforme.

Per chi possiede iPhone 16, iPhone 17 o iPhone Air, quindi, iOS 27 non porterà questi due nuovi controlli fotografici.

Prodotti consigliati

In qualità di Affiliato Amazon, iPhoneItalia riceve un guadagno dagli acquisti idonei.