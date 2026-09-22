iOS 27.2 prepara una nuova protezione anti-furto, ma le novità nascoste sono molte di più anche su macOS 27.2

TLDR Riassumi

Apple ha distribuito la seconda beta di iOS 27.2 e dal codice emerge che Apple sta lavorando a diverse funzioni ancora non annunciate, compreso un sistema capace di capire quando un iPhone potrebbe essere stato strappato dalle mani del proprietario e bloccarlo automaticamente.

La beta contiene inoltre riferimenti a novità per Apple Music, Comandi Rapidi e CarPlay Ultra, a una cancellazione più approfondita dei dati e persino al futuro dispositivo HomePad. Parallelamente, macOS Golden Gate 27.2 beta 2 introduce una piccola ma interessante modifica grafica ai controlli di volume e luminosità.

AutoLock potrebbe capire quando qualcuno ci strappa l’iPhone dalle mani

La novità più interessante riguarda una funzione che Apple identifica internamente con il nome AutoLock.

L’idea è semplice da spiegare ma decisamente più complessa da realizzare: iPhone dovrebbe riconoscere una situazione compatibile con uno scippo e bloccare automaticamente lo schermo prima che chi ha preso il dispositivo possa utilizzarlo.

Apple starebbe utilizzando diversi segnali contemporaneamente e tra questi compaiono un’accelerazione improvvisa compatibile con un telefono strappato dalla mano, la perdita della connessione con un Apple Watch associato, l’impossibilità di raggiungere l’orologio per un certo periodo, una prolungata perdita della connettività di rete e il fatto che l’iPhone rimanga sbloccato oltre un determinato intervallo.

La parte più interessante, però, è che apparentemente non basterà un singolo evento per far scattare il blocco, visto che il codice suggerisce una sorta di sistema di voto: alcuni segnali possono richiedere il blocco del dispositivo, mentre altri elementi possono impedirlo. Un’autenticazione biometrica riuscita, la presenza in un luogo conosciuto oppure determinate attività svolte nell’app in primo piano potrebbero quindi convincere il sistema che non si tratta di un furto.

Apple starebbe inoltre preparando un meccanismo per ridurre i falsi positivi nel caso in cui AutoLock venga attivato ripetutamente in poco tempo e la logica ricorda inevitabilmente Protezione del dispositivo rubato, già presente su iPhone, ma l’approccio sarebbe differente.

La funzione attuale interviene soprattutto dopo che il dispositivo è stato sottratto e aggiunge ulteriori barriere alle operazioni più sensibili, richiedendo Face ID o Touch ID senza possibilità di utilizzare il codice e, per alcune modifiche critiche all’Apple Account, anche un ritardo di sicurezza. Apple utilizza inoltre la posizione per capire se l’iPhone si trova in un luogo familiare come casa o lavoro.

AutoLock cercherebbe invece di intervenire qualche secondo prima, proprio nel momento in cui avviene il furto, e potrebbe essere particolarmente importante negli scippi in cui il telefono viene preso mentre è già sbloccato, magari mentre si sta scrivendo un messaggio o consultando una mappa. In quel caso chi prende l’iPhone ha inizialmente davanti un dispositivo già utilizzabile, e bloccarlo automaticamente potrebbe ridurre sensibilmente la finestra di tempo disponibile.

Per ora, comunque, Apple non ha annunciato ufficialmente questa funzione. In iOS 27.2 beta 2 il servizio AutoLock viene eseguito in background, ma il componente che dovrebbe effettuare materialmente il blocco risulta ancora disabilitato, probabilmente per consentire ad Apple di raccogliere dati sul comportamento del sistema senza rischiare di bloccare gli iPhone dei tester per errore.

Apple Music prepara i countdown per i nuovi album

Apple Music dovrebbe introdurre dei countdown in tempo reale dedicati alle nuove uscite, consentendo di vedere quanto manca alla pubblicazione di un album direttamente all’interno dell’app. La funzione è stata individuata nel codice e presenta anche una particolare animazione durante il cambio dei numeri.

Comandi Rapidi e le app di terze parti

La funzione Describe a Shortcut permette di descrivere a parole ciò che si vuole ottenere e lascia al sistema il compito di costruire l’automazione. Finora il modello sembra essere limitato principalmente alle azioni sviluppate da Apple, ma nuovi riferimenti presenti in iOS 27.2 e macOS 27.2 indicano che potrebbe presto essere in grado di scegliere anche azioni messe a disposizione dalle app di terze parti.

Se Apple dovesse effettivamente aprire questa possibilità, sarebbe un cambiamento importante. La vera potenza di Comandi Rapidi è sempre stata la possibilità di mettere insieme applicazioni differenti e farle lavorare in sequenza, mentre poter creare automazioni complesse semplicemente descrivendo il risultato desiderato renderebbe questo sistema accessibile anche a chi non ha mai costruito uno Shortcut manualmente.

CarPlay Ultra diventerà ancora più personalizzabile

Altri riferimenti riguardano CarPlay Ultra e una funzione denominata Drive Mode Theme. Il codice parla della possibilità di personalizzare elementi come stile degli strumenti, colore e sfondo, arrivando persino a sincronizzare l’illuminazione ambientale dell’abitacolo con il colore del tema selezionato.

Attualmente CarPlay Ultra rimane disponibile su un numero estremamente limitato di automobili, con Aston Martin tra i primi marchi ad averlo adottato. L’aggiunta di nuove opzioni grafiche potrebbe però essere uno dei tasselli necessari prima di una diffusione più ampia presso altri produttori.

Non ci sono comunque conferme che questa espansione sia imminente, quindi il riferimento nel codice va interpretato soprattutto come indicazione del lavoro che Apple sta svolgendo sulla piattaforma.

Arriva anche Extended Erase

Tra le funzioni dedicate alla sicurezza compare anche Extended Erase. I primi riferimenti erano già stati individuati nella precedente beta, ma iOS 27.2 beta 2 utilizza ora esplicitamente questo nome e offre descrizioni più precise, con la funzione che dovrebbe consentire una cancellazione ancora più approfondita della memoria dell’iPhone, sovrascrivendo lo spazio con dati vuoti dopo l’inizializzazione.

Nello stesso codice sono stati trovati anche riferimenti a una modalità demo destinata al futuro HomePad, il dispositivo per la casa intelligente sul quale Apple starebbe lavorando.

macOS 27.2 cambia volume e luminosità

Con macOS Golden Gate 27.2 beta 2 Apple ha ridisegnato gli indicatori che appaiono quando si modifica volume o luminosità utilizzando i tasti della tastiera.

Al posto della semplice barra continua utilizzata con Liquid Glass troviamo ora un indicatore segmentato che rende più evidente l’effetto di ogni singola pressione del tasto. Spariscono inoltre le due icone ai lati della barra e rimane una sola icona, più grande, sulla sinistra.

Il risultato è una sorta di compromesso tra il design utilizzato ai tempi di macOS Sequoia e quello introdotto successivamente con Liquid Glass.

La modifica riguarda soltanto gli indicatori che compaiono utilizzando la tastiera e non cambia invece l’aspetto degli slider presenti nel Centro di Controllo. Se nella barra dei menu è presente, ad esempio, l’icona dedicata al volume, il nuovo indicatore viene visualizzato proprio al di sotto di quella posizione.

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