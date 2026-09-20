La batteria di iPhone 18 Pro Max è così grande da cambiare anche le regole per la spedizione

TLDR Riassumi

P rima di spedire un iPhone 18 Pro Max per una riparazione, una permuta o una restituzione, potrebbe essere necessario attivare una nuova funzione di iOS chiamata “Prepara per la spedizione”.

Il motivo non riguarda un problema di sicurezza del nuovo iPhone, ma le normative applicate al trasporto delle batterie agli ioni di litio.

Apple conferma infatti che iPhone 18 Pro Max dispone di una batteria a singola cella con capacità superiore a 20 wattora, Wh, soglia oltre la quale in molti Paesi vengono applicati requisiti aggiuntivi alle spedizioni.

Quando iPhone 18 Pro Max esce dalla fabbrica, un sistema gestito tramite firmware limita temporaneamente la capacità utilizzabile della batteria sotto i 20 Wh. Il telefono può così essere trasportato attraverso la normale catena logistica rispettando i requisiti previsti.

La limitazione viene automaticamente rimossa quando il cliente attiva per la prima volta l’iPhone, rendendo disponibile l’intera capacità della batteria.

Per questo motivo un iPhone 18 Pro Max ancora nuovo, non attivato e nella confezione originale non richiede alcuna procedura aggiuntiva prima della spedizione.

Anche per l’Italia, nella pagina dedicata alla permuta, Apple specifica espressamente che, se il dispositivo da spedire è un iPhone 18 Pro Max, bisogna seguire la procedura specifica di preparazione alla spedizione.

Anche le norme internazionali sul trasporto confermano che i 20 Wh rappresentano una soglia rilevante: nelle regole IATA 2026 le celle agli ioni di litio fino a 20 Wh e quelle superiori a 20 Wh ricadono in categorie di trasporto differenti. Queste disposizioni interessano naturalmente anche le spedizioni effettuate da e verso l’Italia.

Come funziona “Prepara per la spedizione”

Quindi, se bisogna spedire uniPhone 18 Pro Max per assistenza, permuta, vendita, restituzione o anche semplicemente per inviarlo a un’altra persona, Apple indica di utilizzare la nuova funzione disponibile in Impostazioni > Generali > Trasferisci o inizializza iPhone > Prepara per la spedizione.

Il sistema porta la batteria sotto la soglia richiesta e imposta successivamente un limite di ricarica per evitare che torni oltre i 20 Wh durante il trasporto.

Se il telefono parte con una carica elevata, la procedura può richiedere anche un paio d’ore e Apple avverte che durante questo procedimento l’iPhone potrebbe diventare più caldo del normale. Una volta completato il processo, nelle Impostazioni compare lo stato “Pronto per la spedizione”.

Per riparazioni, permute o restituzioni, il limite di carica viene mantenuto all’80% per 14 giorni. In altri casi la preparazione può essere annullata direttamente dalle impostazioni.

E se viaggiamo in aereo?

Apple specifica esplicitamente che la batteria di iPhone 18 Pro Max è sicura sia nell’utilizzo quotidiano sia durante i viaggi aerei. “Prepara per la spedizione” serve esclusivamente a rispettare specifici requisiti legati al trasporto commerciale del dispositivo e non deve essere attivata prima di prendere un volo.

La funzione è inoltre esclusiva di iPhone 18 Pro Max, visto che gli altri iPhone non utilizzano una singola cella superiore ai 20 Wh e quindi non necessitano di questa procedura.

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