iPhone 18 Pro Max si ricarica molto più velocemente, ecco il test!

Tra le novità di iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max c’è un importante aumento della velocità di ricarica via USB-C.
Le specifiche ufficiali parlano di una carica fino al 50% in circa 15 minuti utilizzando un alimentatore compatibile, ma un primo test indipendente mostra che il miglioramento continua anche oltre quella soglia.
Il canale cinese Xiaobai’s Tech Reviews ha infatti portato iPhone 18 Pro Max dallo 0 al 100% in circa 55 minuti. iPhone 17 Pro Max, nello stesso confronto, aveva richiesto circa 81 minuti, si tratta quindi di 26 minuti in meno, una differenza tutt’altro che marginale.
Il test conferma anche quanto dichiarato direttamente da Apple, considerando che iPhone 18 Pro Max raggiunge infatti il 50% di carica in circa 15 minuti, mentre iPhone 17 Pro e Pro Max richiedevano circa 20 minuti nelle condizioni indicate da Apple.
La differenza diventa ancora più evidente osservando la potenza effettivamente assorbita: durante i primi dodici minuti della ricarica, iPhone 18 Pro Max avrebbe raggiunto un picco di circa 52W, mantenendo quindi una potenza decisamente superiore rispetto alla generazione precedente.
Nei test effettuati lo scorso anno da ChargerLAB, iPhone 17 Pro Max si fermava infatti attorno ai 36W di picco, anche utilizzando alimentatori Apple molto più potenti.
Come sempre, la potenza viene poi progressivamente ridotta avvicinandosi al 100% per contenere temperature e stress sulla batteria.
Per ottenere questi risultati non basta collegare iPhone 18 Pro a un qualsiasi caricatore USB-C, dato che Apple specifica che la nuova ricarica rapida richiede un alimentatore da almeno 60W compatibile con USB Power Delivery 3.1 e Adjustable Voltage Supply, AVS, insieme a un cavo USB-C capace di gestire quella potenza.
Il cavo USB-C incluso nella confezione dell’iPhone è invece sufficiente per utilizzare la ricarica rapida prevista da Apple.