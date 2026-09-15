Hai installato iOS 27 e la batteria dura meno? Ecco cosa sta succedendo

TLDR Riassumi

Avete installato iOS 27 e nelle ore successive avete avuto la sensazione che la batteria dell’iPhone stesse scendendo molto più velocemente del solito? Magari avete anche notato il dispositivo più caldo mentre utilizzate il telefono normalmente?

Prima di dare la colpa all’aggiornamento, ecco alcune precisazioni da tenere in conto.

Apple stessa conferma che subito dopo l’installazione di una nuova versione di iOS, soprattutto quando si tratta di un aggiornamento importante come iOS 27, autonomia e temperature possono peggiorare temporaneamente. Non si tratta necessariamente di un bug, perché una parte dell’aggiornamento continua anche quando l’iPhone sembra aver terminato l’installazione.

Cosa sta facendo iPhone dopo aver installato iOS 27

Una volta completato l’aggiornamento e tornati alla schermata Home, iOS deve ancora eseguire parecchie operazioni in background.

Ad esempio, il sistema ricostruisce gli indici utilizzati da Spotlight, analizza nuovamente file e contenuti per la ricerca, aggiorna applicazioni e database interni e può scaricare ulteriori risorse necessarie alle nuove funzioni, tutte operazioni che utilizzano processore e memoria e che, inevitabilmente, richiedono energia.

Apple spiega che l’indicizzazione può richiedere da alcune ore fino a diversi giorni, a seconda della quantità di dati presenti sull’iPhone. Il processo procede più rapidamente quando il dispositivo non viene utilizzato, è collegato all’alimentazione e dispone di una connessione Wi-Fi.

In alcuni casi, andando in Impostazioni > Batteria, può comparire anche l’indicazione “Aggiornamento iOS in corso”, proprio per segnalare che alcune attività collegate all’installazione non sono ancora terminate.

Con iOS 27 l’indicizzazione è ancora più importante

iOS 27 introduce inoltre una nuova infrastruttura di ricerca utilizzata da Spotlight e, sui dispositivi e nei Paesi supportati, anche dalla nuova Siri AI.

Apple spiega infatti che Siri può utilizzare l’indice locale di Spotlight per recuperare informazioni presenti sul dispositivo e rispondere alle richieste dell’utente.

Questo non significa però che tutti gli iPhone europei stiano già effettuando una particolare indicizzazione “per Siri AI”. In Italia e nel resto dell’Unione Europea Siri AI non è disponibile al lancio su iOS 27, quindi è meglio non attribuire automaticamente a questa funzione l’eventuale consumo anomalo registrato dopo l’aggiornamento.

Il normale processo di indicizzazione di iOS resta comunque sufficiente a spiegare gran parte del fenomeno.

Quanto bisogna aspettare?

Apple suggerisce di attendere qualche giorno prima di valutare l’autonomia dopo un aggiornamento importante.

Nella maggior parte dei casi il consumo torna gradualmente ai livelli normali una volta completate tutte le attività in background, e anche la temperatura dovrebbe stabilizzarsi.

Per questo motivo, confrontare la durata della batteria nelle prime 12 o 24 ore dopo il passaggio a iOS 27 con quella registrata su iOS 26 può dare risultati poco significativi, e non serve iniziare a disattivare servizi di localizzazione, notifiche, aggiornamenti in background e metà delle funzioni dell’iPhone nel tentativo di recuperare autonomia.

Quando invece potrebbe esserci davvero un problema

Se dopo tre o quattro giorni di utilizzo normale l’iPhone continua a scaricarsi molto più rapidamente rispetto a prima, allora vale la pena dare un’occhiata a Impostazioni > Batteria per capire quale app o processo stia utilizzando più energia.

Il grafico permette di controllare il consumo delle singole applicazioni e verificare se un’app specifica sta lavorando insolitamente in background. Apple consiglia proprio di utilizzare questa schermata come primo strumento di diagnosi quando l’autonomia risulta inferiore alle aspettative.

Un leggero aumento delle temperature durante l’indicizzazione è altrettanto normale, mentre diverso sarebbe invece un iPhone che continua a diventare molto caldo anche a riposo diversi giorni dopo l’aggiornamento, situazione nella quale avrebbe senso verificare software e batteria più attentamente.

Insomma, se iOS 27 è stato installato soltanto ieri e oggi l’autonomia sembra peggiorata, non è ancora il momento di allarmarsi.

Lasciate all’iPhone qualche giorno per completare il lavoro dietro le quinte, e soltanto dopo sarà possibile capire se iOS 27 sta realmente incidendo sulla batteria o se, come accade quasi ogni anno dopo un grande aggiornamento, si trattava semplicemente di una fase temporanea.

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