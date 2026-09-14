Apple pensa già al futuro del suo pieghevole: in arrivo Duo Max, Face ID e teleobiettivo?

TLDR Riassumi

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, nei prossimi anni potrebbero arrivare un iPhone Duo Max con display più grande e modelli ancora più evoluti dotati di Face ID e teleobiettivo.

Nei mesi precedenti alla presentazione, diverse indiscrezioni indicavano iPhone Ultra come possibile nome del primo pieghevole Apple e anche alcuni dipendenti dell’azienda, secondo Gurman, avrebbero iniziato a utilizzare internamente questa denominazione.

Apple ha però scelto Duo, una parola di tre lettere che segue una logica simile a quella già utilizzata con Air e Pro, per una decisione che potrebbe avere anche un’importante motivazione commerciale, visto che permette di creare più facilmente una vera e propria famiglia di prodotti.

Un iPhone Duo Max con display più grande

Gurman ritiene infatti probabile l’arrivo, nei prossimi anni, di un iPhone Duo Max, presumibilmente caratterizzato da uno schermo più grande rispetto al modello attuale.

Apple potrebbe inoltre esplorare altre varianti e tra le ipotesi citate ci sono un Duo SE, con specifiche e prezzo più contenuti, oppure un Duo Mini, eventualmente basato su un design pieghevole a conchiglia.

Non si tratta al momento di prodotti confermati, ma il nome scelto da Apple sembra lasciare molto più spazio all’espansione della gamma rispetto alla denominazione “Ultra”.

Face ID e teleobiettivo

Il primo iPhone Duo utilizza Touch ID e dispone di un sistema fotografico posteriore con due fotocamere. L’assenza di Face ID e di un teleobiettivo sarebbe legata soprattutto agli spazi estremamente ridotti disponibili all’interno di un dispositivo pieghevole così sottile.

Secondo Gurman, Apple potrebbe riuscire a superare queste limitazioni entro la terza generazione di iPhone Duo, visto che la società punterebbe sulla progressiva miniaturizzazione dei componenti e sull’utilizzo sempre maggiore della fotografia computazionale e dell’intelligenza artificiale. In questo modo sarebbe possibile utilizzare sensori e componenti ottici più piccoli compensandone parte delle limitazioni attraverso il software.

Il risultato potrebbe essere un futuro iPhone Duo dotato finalmente di Face ID e teleobiettivo, avvicinando ulteriormente il pieghevole alle caratteristiche degli iPhone Pro tradizionali.

Apple punta a rendere normali gli smartphone pieghevoli

Gurman è particolarmente ottimista sul futuro della nuova categoria, visto che secondo lui l’iPhone Duo potrebbe diventare il pieghevole predominante sul mercato, grazie soprattutto all’integrazione tra hardware e software, alla qualità costruttiva e al lavoro svolto da Apple sulla resistenza del dispositivo.

L’obiettivo sarebbe quindi molto più ambizioso del semplice lancio di un nuovo iPhone: Apple potrebbe voler trasformare progressivamente i pieghevoli in una parte stabile della propria gamma.

Il primo iPhone Duo arriverà ufficialmente sul mercato il 23 ottobre. Le eventuali varianti Max e gli aggiornamenti hardware citati da Gurman richiederanno invece ancora diversi anni.

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