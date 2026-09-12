Airpods 5 disponibili in pre-ordine su Amazon

Su Amazon sono disponibili gli AirPods 5, nelle due versioni presentate da Apple.

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Gli AirPods 5 sono un modello che non stravolge la formula della generazione precedente, ma porta miglioramenti importanti su qualità audio, cancellazione del rumore e funzioni disponibili già nella versione base.

La novità più significativa è proprio questa: entrambi i modelli AirPods 5 includono ora la cancellazione attiva del rumore, mentre con gli AirPods 4 l’ANC era riservato esclusivamente alla configurazione più costosa.

I nuovi auricolari sono ora disponibili in pre-ordine su Amazon.

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  • Disponibilità alternativa: nei periodi di lancio alcuni colori o tagli di memoria possono esaurirsi rapidamente sullo Store Apple. Amazon può avere stock e tempi di consegna differenti.
  • Consegna Prime molto rapida.
  • Reso semplice da gestire online.
  • Garanzia Apple invariata.
  • Possibilità di rateizzazione semplice e veloce

AirPods 5 su Amazon

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