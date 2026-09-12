Airpods 5 disponibili in pre-ordine su Amazon

TLDR Riassumi
Gli AirPods 5 sono un modello che non stravolge la formula della generazione precedente, ma porta miglioramenti importanti su qualità audio, cancellazione del rumore e funzioni disponibili già nella versione base.
La novità più significativa è proprio questa: entrambi i modelli AirPods 5 includono ora la cancellazione attiva del rumore, mentre con gli AirPods 4 l’ANC era riservato esclusivamente alla configurazione più costosa.
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