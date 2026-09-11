SOS via satellite resta gratis per un altro anno:

TLDR Riassumi

Apple ha deciso di estendere ancora una volta gratuitamente le funzioni satellitari disponibili sugli iPhone compatibili.

La conferma è arrivata in una nota inserita nei comunicati dedicati ai nuovi iPhone 18 Pro e iPhone Duo: gli utenti che possiedono iPhone 14, iPhone 15 o iPhone 16 riceveranno un ulteriore anno di accesso gratuito.

La proroga riguarda gli iPhone 14, 15 e 16 che sono stati attivati in un Paese che supporta le funzioni satellitari Apple entro il 9 settembre 2026 (nel comunicato italiano Apple indica precisamente come termine le 9:00 CET del 9 settembre).

Non è necessario attivare alcun abbonamento o effettuare una richiesta: sui dispositivi idonei il periodo gratuito viene semplicemente esteso.

Tra l’altro, per i possessori di iPhone 14 non è la prima proroga, visto che quando SOS emergenze via satellite debuttò nel 2022, Apple aveva annunciato due anni di utilizzo gratuito. Il periodo è stato successivamente esteso più volte e, nel 2025, la proroga era stata allargata anche agli iPhone 15. Quest’anno entrano per la prima volta nel programma anche gli iPhone 16.

Cosa si può fare via satellite

Apple ha progressivamente ampliato le funzioni disponibili quando iPhone si trova completamente fuori dalla copertura cellulare e Wi-Fi.

Il sistema può essere utilizzato per contattare i servizi di emergenza, condividere la propria posizione tramite Dov’è, inviare messaggi e richiedere assistenza stradale, ma la disponibilità delle singole funzioni cambia sensibilmente in base al Paese.

In Italia è disponibile SOS emergenze via satellite su iPhone 14 e modelli successivi, e il sistema può contattare tramite satellite anche numeri italiani come 112, 113, 115, 118 e 1530 quando non è disponibile alcuna rete tradizionale.

Non tutte le altre funzioni sono invece disponibili nel nostro Paese. Ad esempio, al momento Messaggi via satellite per comunicare normalmente con amici e familiari è limitato a Stati Uniti, Canada, Messico e Giappone.

Apple farà mai pagare il questa funzione?

A quattro anni dal debutto della tecnologia, Apple non ha mai annunciato un prezzo per le proprie funzioni satellitari. E ogni volta che si avvicina la scadenza prevista per gli utenti esistenti, l’azienda continua a estendere gratuitamente il servizio.

Il supporto Apple continua inoltre a indicare che le funzioni satellitari sono comprese gratuitamente per due anni dall’attivazione di un iPhone 14 o successivo.

Considerando che alcune di queste caratteristiche, in particolare SOS emergenze, possono letteralmente salvare una vita, non sarebbe sorprendente se Apple decidesse in futuro di mantenere gratuitamente almeno le funzioni di sicurezza essenziali, riservando eventualmente a pagamento servizi satellitari più avanzati.

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