iPhone 18 Pro Max è più pesante, ma Apple non ha aumentato un altro aspetto

TLDR Riassumi

Una delle indiscrezioni più insistenti su iPhone 18 Pro Max non si è concretizzata, visto che il nuovo modello non è più spesso del predecessore: Apple mantiene esattamente le stesse dimensioni di iPhone 17 Pro Max, vale a dire 163,4 × 78 × 8,75 mm. A cambiare sensibilmente è invece il peso.

Secondo le specifiche Apple, iPhone 18 Pro Max pesa 249 grammi, contro i 231 grammi di iPhone 17 Pro Max commercializzato in Italia. L’aumento è quindi di 18 grammi.

Anche iPhone 18 Pro diventa più pesante: passa dai 204 grammi indicati da Apple Italia per iPhone 17 Pro ai 211 grammi del nuovo modello.

iPhone 18 Pro Max diventa così uno degli iPhonepiù pesanti mai prodotti, anche se rimane leggermente sotto i 254 grammi di iPhone Duo.

Apple non ha spiegato quanto ciascun componente incida sull’aumento di peso, ma quest’anno sono cambiate diverse parti interne.

La nuova camera di vapore occupa una superficie tre volte maggiore rispetto a quella di iPhone 17 Pro e lavora insieme a nuovi materiali termicamente più conduttivi. Grazie anche al nuovo packaging di A20 Pro, Apple dichiara fino al 40% di prestazioni sostenute in più rispetto alla generazione precedente.

Aumenta sensibilmente anche l’autonomia. iPhone 18 Pro Max arriva fino a 45 ore di riproduzione video, contro le 37 ore dichiarate per iPhone 17 Pro Max: ben otto ore in più nei dati ufficiali italiani.

Apple è quindi riuscita a inserire un sistema termico più importante e migliorare nettamente l’autonomia senza aumentare lo spessore dello smartphone. Il compromesso, almeno sulla carta, è tutto nel peso.

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