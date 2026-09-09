iPhone 18 Pro aumentano di prezzo anche in Italia: ecco quanto costano rispetto agli iPhone 17 Pro

iPhone 18 Pro e Pro Max costano di più anche in Italia. Confrontiamo tutti i prezzi con iPhone 17 Pro del 2025 e verifichiamo i listini degli altri iPhone.

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iphone 18 glacier blue

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Apple ha aumentato i prezzi della gamma iPhone anche in Italia, per una notizia che era già nell’aria da tempo.

Per quanto riguarda il listino dei modelli precedenti, iPhone 17 continua a partire da 979 euro, iPhone Air da 1.239 euro e iPhone 17e da 729 euro, esattamente come prima dell’evento. Anche iPhone 16 rimane a 879 euro, prezzo che Apple applicava già nei mesi precedenti.

Il discorso cambia completamente passando ai nuovi modelli Pro. Nel 2025 Apple aveva lanciato iPhone 17 Pro da 256GB a 1.339 euro e iPhone 17 Pro Max, sempre da 256GB, a 1.489 euro.

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Con la generazione 2026, i prezzi salgono rispettivamente a:

iPhone 18 Pro (6,3″)

  • 256GB — € 1.489,00 +150 €
  • 512GB — € 1.739,00 +150 €
  • 1TB — € 2.239,00 +400 €
  • 2TB — € 2.989,00 nuovo taglio

Per i modelli Max la situazione è ancora più evidente:

iPhone 18 Pro Max (6,9″)

  • 256GB — € 1.639,00 +150 €
  • 512GB — € 1.889,00 +150 €
  • 1TB — € 2.389,00 +400 €
  • 2TB — € 3.139,00 +650 €

La differenza è quindi relativamente contenuta sui modelli da 256 e 512GB, dove l’aumento italiano è di 150 euro, ma diventa molto più pesante salendo con lo storage.

Un iPhone 18 Pro da 1TB costa 400 euro in più rispetto al 17 Pro equivalente, mentre nel caso di iPhone 18 Pro Max da 2TB si arriva addirittura a 650 euro in più in un solo anno.

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iPhone 17 Pro e 17 Pro Max escono invece dal listino ufficiale Apple dopo l’arrivo dei nuovi modelli, anche se naturalmente continueranno a essere disponibili presso operatori e rivenditori fino a esaurimento scorte.

Perché aumentano soprattutto i tagli più capienti?

Le indiscrezioni delle ultime settimane avevano già indicato un aumento molto importante dei costi di memoria e storage, con TrendForce che aveva parlato di una pressione sulla distinta base degli smartphone Apple molto superiore rispetto allo scorso anno.

Il nuovo listino sembra confermare che Apple abbia scelto di assorbire almeno parte dell’aumento sul modello base, scaricandone invece una quota molto maggiore sulle configurazioni da 1TB e 2TB.

La buona notizia per il mercato italiano è che non si è verificato il rincaro generalizzato visto negli Stati Uniti. Chi vuole acquistare iPhone 17, Air o 17e continua a trovare gli stessi prezzi Apple delle ore precedenti all’evento.

Per chi punta ai nuovi Pro, invece, l’aumento è reale: 150 euro sui modelli base, ma fino a 650 euro scegliendo iPhone 18 Pro Max da 2TB.

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