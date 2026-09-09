iPhone Duo arriva anche in Italia, Apple ufficializza i prezzi

TLDR Riassumi
Dopo la presentazione ufficiale dell’iPhone Duo, Apple ha ufficializzato la data di lancio in Italia e i preziz.
iPhone Duo potrà essere ordinato in Italia dalle ore 14 del 16 ottobre, mentre il dispositivo sarà disponibile negli Apple Store fisici a partire dal 23 ottobre.
I prezzi partono da 2.369€ o 98,71€ al mese per 24 mesi:
- iPhone Duo 256 GB: 2.369€
- iPhone Duo 512 GB: 2.619€
- iPhone Duo 1 TB: 3.119€
- iPhone Duo 2 TB: 3.869€
Il dispositivo è disponibile nelle colorazioni Bianco stellare e Cielo notturno
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